Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Iker Jiménez responde a Pedro Sánchez tras nombrarlo en el Congreso: "Le invito aquí, cuando usted quiera"
Virales
Virales

Iker Jiménez responde a Pedro Sánchez tras nombrarlo en el Congreso: "Le invito aquí, cuando usted quiera"

El presentador de 'Horizonte' y 'Cuarto Milenio' hace una petición al presidente. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Iker Jiménez este miércoles en Horizonte
Iker Jiménez este miércoles en HorizonteHorizonte

Iker Jiménez ha respondido desde Horizonte a Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno aludió directamente al presentador de Cuarto Milenio y Horizonte (Cuatro) y lo acusó de reproducir bulos. 

"Este patrón habitual de desinformación, de generar odio, de bulos, de tratar de dividir a la sociedad... es algo que ya replica el PP sin ningún tipo de escrúpulo. La señora Ester Muñoz, Ana Vázquez, Elías Bendodo, Rafael Hernando, Cayetana Álvarez de Toledo replicaron y reprodujeron los mismos bulos que hizo la ultraderecha durante esas horas tan aciagas", ha comentado el presidente del Gobierno desde la tribuna del Congreso.

Y ha añadido, mencionando al periodista: "Ahí están sus tuits, dan lecciones de democracia pero en realidad operan con el mismo registro que Iker Jiménez". 

"Es muy triste porque incluso Iker Jiménez tiene audiencia. Y hay gente que está dispuesta a creer cualquier cosa, pero yo espero que haya una mayoría de españoles y españolas que por supuesto rechace...", ha señalado finalmente Sánchez. 

La respuesta de Iker Jiménez

El presentador ha recogido el guante y, sorprendido, ha mostrado su respeto "a la institución que representa Pedro Sánchez" que, como ha comentado, representa "a todos los españoles" y no sólo al PSOE. 

"Le tengo tanto respeto que le invito aquí, cuando usted quiera, a Horizonte. Me extraña que le dé esta importancia y me agrada incluso, quiere decir que nos ve y eso es interesante", ha añadido. 

Ha afirmado, además, que entiendo que su programa puede ser "molesto": "Aquí no hay texto, no hay guiones, no estoy leyendo nada nunca". Según Iker Jiménez, su programa esta abierto a periodistas de todo tipo pero muchos de ellos no han querido ir a Horizonte

"Hay cosas que creo que se replican y se repiten y no fueron exactamente así"
Iker Jiménez

"Los que vienen aquí son libres. Es lo que tiene que ser un programa. Creemos en la libertad de expresión tanto como creemos en nuestras instituciones", ha dicho mirando a cámara y sin leer un papel. 

Le ha pedido a Sánchez que acuda a su programa para discernir qué de lo que han dicho es un bulo y qué no: "Hay cosas que creo que se replican y se repiten y no fueron exactamente así". 

Ha contado Jiménez que desde que su programa es diario le toca batirse el cobre con otros programas porque la franja del prime time está muy competida: "Nos toca batirnos el cobre con nuestras herramientas, que son la libertad y la investigación". 

Por último, ha vuelto a invitar al presidente del Gobierno a su programa haciendo preguntas que tendría cualquier persona de la calle: "Me he quedado muy sorprendido y no quiero entrar en ningún tipo de debate". 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO

Más de Virales