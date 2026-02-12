Iker Jiménez responde a Pedro Sánchez tras nombrarlo en el Congreso: "Le invito aquí, cuando usted quiera"

Iker Jiménez ha respondido desde Horizonte a Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno aludió directamente al presentador de Cuarto Milenio y Horizonte (Cuatro) y lo acusó de reproducir bulos.

"Este patrón habitual de desinformación, de generar odio, de bulos, de tratar de dividir a la sociedad... es algo que ya replica el PP sin ningún tipo de escrúpulo. La señora Ester Muñoz, Ana Vázquez, Elías Bendodo, Rafael Hernando, Cayetana Álvarez de Toledo replicaron y reprodujeron los mismos bulos que hizo la ultraderecha durante esas horas tan aciagas", ha comentado el presidente del Gobierno desde la tribuna del Congreso.

Y ha añadido, mencionando al periodista: "Ahí están sus tuits, dan lecciones de democracia pero en realidad operan con el mismo registro que Iker Jiménez".

"Es muy triste porque incluso Iker Jiménez tiene audiencia. Y hay gente que está dispuesta a creer cualquier cosa, pero yo espero que haya una mayoría de españoles y españolas que por supuesto rechace...", ha señalado finalmente Sánchez.

La respuesta de Iker Jiménez

El presentador ha recogido el guante y, sorprendido, ha mostrado su respeto "a la institución que representa Pedro Sánchez" que, como ha comentado, representa "a todos los españoles" y no sólo al PSOE.

"Le tengo tanto respeto que le invito aquí, cuando usted quiera, a Horizonte. Me extraña que le dé esta importancia y me agrada incluso, quiere decir que nos ve y eso es interesante", ha añadido.

Ha afirmado, además, que entiendo que su programa puede ser "molesto": "Aquí no hay texto, no hay guiones, no estoy leyendo nada nunca". Según Iker Jiménez, su programa esta abierto a periodistas de todo tipo pero muchos de ellos no han querido ir a Horizonte.

"Hay cosas que creo que se replican y se repiten y no fueron exactamente así" Iker Jiménez

"Los que vienen aquí son libres. Es lo que tiene que ser un programa. Creemos en la libertad de expresión tanto como creemos en nuestras instituciones", ha dicho mirando a cámara y sin leer un papel.

Le ha pedido a Sánchez que acuda a su programa para discernir qué de lo que han dicho es un bulo y qué no: "Hay cosas que creo que se replican y se repiten y no fueron exactamente así".

Ha contado Jiménez que desde que su programa es diario le toca batirse el cobre con otros programas porque la franja del prime time está muy competida: "Nos toca batirnos el cobre con nuestras herramientas, que son la libertad y la investigación".

Por último, ha vuelto a invitar al presidente del Gobierno a su programa haciendo preguntas que tendría cualquier persona de la calle: "Me he quedado muy sorprendido y no quiero entrar en ningún tipo de debate".