Luna Ki emite un comunicado tras su desaparición del Benidorm Fest: "Pedimos responsabilidad, empatía y respeto"

Luna Ki fue una de las protagonistas de la primera semifinal del Benidorm Fest 2026. A pesar de que la artista no logró clasificarse para la final con su Bomba de amor, su desaparición de la green room tras su actuación y no estar presente durante las votaciones por encontrarse indispuesta generó la preocupación y los comentarios de los seguidores del certamen.

Hasta el momento, solo RTVE a través de María Eizaguirre y los propios presentadores de la gala Jesús Vázquez, Javier Ambrossi e Inés Hernand se habían pronunciado al respecto asegurando que se había marchado por encontrarse indispuesta, pero que estaba "bien".

"En nombre de RTVE, me gustaría decir que Luna es una artista de los pies a la cabeza, es todo sensibilidad, es todo corazón, es una persona híper sensible y, desde aquí, alumna, siempre tan auténtica, siempre tan de verdad, me gustaría mandarte todo nuestro cariño. Estamos aquí, estamos con ella. Le mandamos un cariñosísimo aplauso desde aquí", dijo la Directora de Comunicación y Participación de RTVE en la rueda de prensa tras la gala.

Ahora, la agencia de representación de la artista, Glass, ha emitido un comunicado en el que han querido aclarar que la artista abandonó el recinto debido a un episodio de ansiedad que sufrió tras finalizar su actuación.

"La artista sufrió un episodio de ansiedad que requirió atención inmediata y su retirada del foco público", comienzan diciendo. "Detrás de la artista que se sube al escenario hay una persona sensible; la salud y el bienestar emocional de Luna están, y estarán siempre, por encima de cualquier compromiso profesional o espectáculo", añaden.

Asimismo, hacen un llamamiento a los comentarios ofensivos y las especulaciones sobre su salud que han circulado en redes sociales en las últimas horas. "Pedimos a los medios de comunicación y a los usuarios en redes sociales responsabilidad, empatía y respeto en estos momentos delicados", enfatizan.

"Queremos agradecer profundamente a RTVE, y de manera especial a María Eizaguirre y César Vallejo, por su trato humano, su comprensión y el apoyo brindado a la artista y a todo el equipo ante esta situación", añaden.

Para finalizar, aclaran que "Luna se encuentra ahora mismo descansando, contenida por su entorno y sus seres querido" y mandan un mensaje de agradecimiento a quienes han mostrado su cariño y apoyo: "Gracias también a quienes envían mensajes de cariño sabiendo ver a la persona detrás del personaje".

La artista ya había participado en el Benidorm Fest en 2022, de donde finalmente se retiró al no poder realizar la interpretación de su tema Voy a morir con autotune. "A ellos no les dio la gana dejarme actuar con mi autotune y mis movidas", dijo entonces. Sin embargo, con este nuevo tema cargado de ritmos electrolatinos, Luna Ki presentó otro género y una madurez compositiva sin dejar de lado los arreglos electrónicos, pero cumpliendo con la normativa del festival. "Vengo a ocupar mi lugar, que creo que siempre ha estado guardado aquí para mí", enfatizó ante su regreso.