Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Luna Ki emite un comunicado tras su desaparición del Benidorm Fest: "Pedimos responsabilidad, empatía y respeto"
Cultura
Cultura

Luna Ki emite un comunicado tras su desaparición del Benidorm Fest: "Pedimos responsabilidad, empatía y respeto"

La artista abandonó la 'green room' del Benidorm Fest 2026 tras su actuación con 'Bomba de amor'.

Marina Prats
Marina Prats
Luna Ki en su actuación en el Benidorm Fest.
Luna Ki en su actuación en el Benidorm Fest.ROBERTO MORENO MOYA

Luna Ki fue una de las protagonistas de la primera semifinal del Benidorm Fest 2026. A pesar de que la artista no logró clasificarse para la final con su Bomba de amor, su desaparición de la green room tras su actuación y no estar presente durante las votaciones por encontrarse indispuesta generó la preocupación y los comentarios de los seguidores del certamen.

Hasta el momento, solo RTVE a través de María Eizaguirre y los propios presentadores de la gala Jesús Vázquez, Javier Ambrossi e Inés Hernand se habían pronunciado al respecto asegurando que se había marchado por encontrarse indispuesta, pero que estaba "bien".

"En nombre de RTVE, me gustaría decir que Luna es una artista de los pies a la cabeza, es todo sensibilidad, es todo corazón, es una persona híper sensible y, desde aquí, alumna, siempre tan auténtica, siempre tan de verdad, me gustaría mandarte todo nuestro cariño. Estamos aquí, estamos con ella. Le mandamos un cariñosísimo aplauso desde aquí", dijo la Directora de Comunicación y Participación de RTVE en la rueda de prensa tras la gala.

Ahora, la agencia de representación de la artista, Glass, ha emitido un comunicado en el que han querido aclarar que la artista abandonó el recinto debido a un episodio de ansiedad que sufrió tras finalizar su actuación.

"La artista sufrió un episodio de ansiedad que requirió atención inmediata y su retirada del foco público", comienzan diciendo. "Detrás de la artista que se sube al escenario hay una persona sensible; la salud y el bienestar emocional de Luna están, y estarán siempre, por encima de cualquier compromiso profesional o espectáculo", añaden.

Asimismo, hacen un llamamiento a los comentarios ofensivos y las especulaciones sobre su salud que han circulado en redes sociales en las últimas horas. "Pedimos a los medios de comunicación y a los usuarios en redes sociales responsabilidad, empatía y respeto en estos momentos delicados", enfatizan.

"Queremos agradecer profundamente a RTVE, y de manera especial a María Eizaguirre y César Vallejo, por su trato humano, su comprensión y el apoyo brindado a la artista y a todo el equipo ante esta situación", añaden.

Para finalizar, aclaran que "Luna se encuentra ahora mismo descansando, contenida por su entorno y sus seres querido" y mandan un mensaje de agradecimiento a quienes han mostrado su cariño y apoyo: "Gracias también a quienes envían mensajes de cariño sabiendo ver a la persona detrás del personaje".

La artista ya había participado en el Benidorm Fest en 2022, de donde finalmente se retiró al no poder realizar la interpretación de su tema Voy a morir con autotune. "A ellos no les dio la gana dejarme actuar con mi autotune y mis movidas", dijo entonces. Sin embargo, con este nuevo tema cargado de ritmos electrolatinos, Luna Ki presentó otro género y una madurez compositiva sin dejar de lado los arreglos electrónicos, pero cumpliendo con la normativa del festival. "Vengo a ocupar mi lugar, que creo que siempre ha estado guardado aquí para mí", enfatizó ante su regreso.

Marina Prats
Marina Prats
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España y mi misión es acercarte la última hora del mundo de la cultura, la música y el entretenimiento.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo principalmente de música, cultura, cine, series y entretenimiento porque, aunque sirva para desconectar, bailar o echar un rato entre palomitas, la cultura esconde mucho más. Evitando el elitismo, trato de tender la mano a las nuevas tendencias de la industria musical o del audiovisual a través de entrevistas con artistas emergentes —que pronto dejarán de serlo— y compaginarlo con el análisis de lo más mainstream como Taylor Swift o Bad Bunny.


En estos ocho años he cubierto los Goya, los Oscar, el Benidorm Fest o Eurovisión. Sí, soy la responsable de los memes que han inundado la cuenta de X de El HuffPost en Eurovisión. Siempre buscando un contenido cercano, sin perder el rigor, contando más allá de lo que se pueda ver en la pantalla.
Aunque no siempre haya relación con la industria cultural, también he cubierto temas relacionados con el Feminismo y el colectivo LGTBIQ+.

 

He podido contar en primera persona con supervivientes del “Stonewall español” que es el Pasaje Begoña, denunciar la situación que viven los menores trans o hablar sobre qué significa la manosfera antes de que llegara a Netflix ‘Adolescencia’.

 

Mi trayectoria

Nací en Málaga, donde estudié Periodismo por vocación en la Universidad de Málaga, entre playlists de Spotify, discos y conciertos. Antes de incorporarme a El HuffPost en 2017, colaboré diversas revistas culturales y de entretenimiento. En 2016 trabajé en el departamento de comunicación de UPHO Festival, un festival de fotografía contemporánea urbana parte del proyecto europeo Urban Layers. Y, aunque sigo echando de menos Andalucía, me trasladé a Madrid para estudiar el Máster en Periodismo Cultural en la Universidad CEU San Pablo. En 2018, compaginé mi trabajo en El HuffPost con la coordinación de proyecto de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebrada en CentroCentro. Desde 2017 trabajo en El HuffPost España, donde he logrado una nominación a los premios GLAAD y ser finalista de los Premios Papageno en 2022.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO