Shakira coge el relevo de Lady Gaga o Madonna: actuará en un concierto multitudinario gratis en Copacabana
Shakira coge el relevo de Lady Gaga o Madonna: actuará en un concierto multitudinario gratis en Copacabana 

La colombiana será la artista protagonista de un espectáculo en la icónica playa de Río de Janeiro el próximo 2 de mayo.

Shakira en el tour 'Las mujeres ya no lloran' el pasado 6 de junio.
Shakira en el tour 'Las mujeres ya no lloran' el pasado 6 de junio.

Shakira será la estrella del espectáculo gratuito multitudinario en la playa de Copacabana bajo el nombre Todo mundo no Rio (Todo el mundo en Río), que tendrá lugar el próximo 2 de mayo y al que se espera una asistencia de, al menos, un millón de personas, al igual de sus predecesoras Lady Gaga y Madonna.

El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, ha confirmado la noticia a través de X con un escueto "Confirmado" junto a un vídeo de la artista de Las mujeres ya no lloran interpretando Whatever Whenever. 

La intérprete de temas como La Tortura, Antología u Ojos así era una de las que se rumoreaban para protagonizar este show, junto a otros nombres que iban desde Justin Bieber a Britney Spears o Beyoncé y que el propio Paes había alimentado los rumores en las semanas anteriores. La de Barranquilla ya eligió Brasil para comenzar su gira Las mujeres ya no lloran.

La colombiana ha desarrollado su gira en América en los últimos meses con 3,3 millones de espectadores y 82 estadios y, actualmente, realiza una residencia de cuatro conciertos en El Salvador. 

Se espera que con este macroconcierto en Río, Shakira ponga punto y final a su gira americana antes de dirigirse a Europa y Asia, donde todavía tiene previsto anunciar las fechas.

La primera vez que Shakira actuó en Brasil fue en 1997 y no había regresado al país hasta el pasado año, donde actuó el 11 de febrero en Río de Janeiro y el 13 de febrero, en São Paulo.

Un escenario de divas: de Lady Gaga a Madonna

En los dos años anteriores, los eventos de Copacabana, financiados con dinero público y patrocinadores privados han superado el millón de asistentes y suponen un boom turístico para Río de Janeiro.

Madonna fue la que protagonizó el show en 2024 con su gira Celebration Tour y logró reunir 1,6 millones de espectadores con el que la reina del pop superó el récord de los Rolling Stones. Un año después, Lady Gaga, llegó con su gira de Mayhem Ball y batió el anterior récord con 2,1 millones de espectadores.

Medios como el Diario do Rio destacaron especialmente la afluencia turística, cifrando entre sus asistentes 500.000 turistas, según los datos de Rodoviária Novo Rio y al Aeropuerto Internacional Tom Jobim (Galeão) en relación a los vuelos que aterrizaron entre el 1 y el 3 de mayo.

