Pillan en un control sorpresa a un profesor de autoescuela dando clase sin carné de conducir válido

La DGT ha puesto de relieve que un conductor de Ontinyent (Valencia) fue detenido el pasado octubre por presentar un carné de conducir falso al retirar su coche del depósito. El organismo deja claro que "además de la posible concurrencia con una infracción administrativa o penal por conducir sin permiso, es un hecho que se encuadra dentro del tipo penal de la falsedad en documento público (artículo 392 del Código Penal) y que puede ser castigado con penas de prisión de 3 a 6 años y multa de 6 a 12 meses".

Las infracciones por conducir con documentación falsa se extienden en todo el mundo, pero llaman más la atención si el infractor se dedica profesionalmente al sector de la conducción. Así lo destaca el diario Le Parisien, que ha informado del caso de un conductor de autoescuela detenido por presentar una licencia de conducción inválida.

Dos multas

Los hechos se produjeron el pasado martes 10 de febrero durante una inspección sorpresa en el centro de prueba de conducción de Beaumont-sur-Oise, en Francia. Los agentes se percataron de que un instructor conducía con un carné de conducir inválido, lo que se considera completamente ilegal, resalta el mencionado diario.

La comprobación acabó en un proceso administrativo, que se saldó además con dos multas por falta de documentación del vehículo.

Controles a gran escala

La operación, que tiene como fin verificar las situaciones administrativas de estos espacios y combatir el fraude, se enmarca en una serie de controles que, a lo largo del año, se están llevando a cabo en Valle del Oise.

No es la primera vez que estas intervenciones acaban en infracciones y multas. El pasado 4 de febrero, en el centro de pruebas de Gonesse, se detectaron prácticas ilegales de conducción y falta de certificados de inspección de vehículos en tres autoescuelas, unos hechos que acabaron con varios vehículos incautados.