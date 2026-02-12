Katie Holmes se despide de James Van Der Beek con una preciosa carta: "He conseguido escribir unas palabras con el corazón apesadumbrado"

La muerte del actor James Van Der Beek, protagonista de Dawson crece, a los 48 años este miércoles ha conmocionado a los miles de espectadores que crecieron con la serie y a sus compañeros de profesión, especialmente, aquellos que compartieron pantalla con él en la mítica serie de los noventa.

Katie Holmes, que interpretó al amor adolescente de Dawson en la serie, ha querido despedirse de su compañero a través de una carta en su perfil de Instagram donde ha asegurado que el fallecimiento de Van Der Beek está siendo "difícil de procesar".

"He conseguido escribir algunas palabras con el corazón apesadumbrado", comentó Holmes en el pie de foto de la carta. "James, gracias. Compartir este espacio con tu imaginación es sagrado. Respirar el mismo aire en la tierra de la ilusión y confiar en el corazón el uno del otro en su expresión... Son algunos de los recuerdos, junto con la risa, las conversaciones sobre la vida, las canciones de James Taylor, aventuras de una juventud única", escribió Holmes.

La actriz describió al actor con palabras como "valentía, compasión, altruismo o fuerza", añadiendo que Van Der Beek había vivido su vida con la "integridad de que la vida es arte", destacando no solo su faceta profesional sino su "precioso matrimonio y seis amados hijos".

"Lloro esta pérdida aguantando la realidad de su ausencia y una profunda gratitud por su huella en mi corazón", ha añadido Holmes en su emotiva carta. "Para Kimberly y sus hijos, estamos aquí para vosotros siempre. Y siempre estaremos aquí para llenaros de amor y compasión", ha finalizado el texto la actriz en referencia a la mujer y los hijos del intérprete.

Van Der Beek fue diagnosticado con un cáncer de colon en 2024 y su mujer, Kimberly Brook, ha explicado que el tratamiento médico del actor había supuesto una "presión financiera" para la familia, por lo que han abierto una campaña a través de GoFundMe para poder asumir el impacto financiero de su fallecimiento.

Concretamente, la familia espera recaudar fondos para "cubrir los gastos básicos y recaudar 1,3 millones de dólares en beneficio de su familia".