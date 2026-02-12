Sonsoles Ónega salta al momento cuando Álvaro de Marichalar dice esto de la reina Letizia 

Sonsoles Ónega es amiga íntima de la reina Letizia y así lo demuestra cada vez que tiene ocasión. Este miércoles, en Y ahora Sonsoles, la periodista tuvo en plató a Álvaro de Marichalar, hermano de Jaime de Marichalar, que está de vuelta en España tras unos años de travesía por el mundo.

Allí le han preguntado por el libro de Iñaki Urdangarín, que sale a la venta este jueves 12 de febrero, y ha dicho: "Un cuñado del rey, o un yerno del rey, no tiene que decir nada, nunca, en ningún momento, a nadie. Mi hermano no ha dicho nunca nada, su deber es estar callado y leal".

También ha tenido palabras para la reina Letizia: "Igual que la reina consorte. Está muy bien cuando está callada, pero cuando habla se pasa tres pueblos porque no debe hablar. La Constitución no le asigna ese papel".

Y aquí Ónega ha entrado de lleno: "¿Usted dónde se cree que está sentado? Lo que quiere es que la reina no abra la boca en su vida y eso no va a pasar. Pero vamos a ver... este señor dice unas cosas". "La reina consorte no tiene ningún papel", ha defendido el aristócrata.

El rey, sus sobrinos y los apellidos

Sobre el rey Juan Carlos, exiliado en Abu Dabi desde agosto de 2020, ha comentado Marichalar que es una pena que haya escrito sus memorias —Reconciliación— porque "se ha traicionado".

"Su aportación a España fue muy positiva y ejemplar, pero a nivel personal se ha equivocado. Ha perdido su grandeza", ha comentado. El repaso familiar le ha llevado a su sobrinos —Victoria Federica y Froilán— a los que les dice que tienen que honrar el apellido que llevan.

"Les digo que tienen que dar ejemplo. Cuando tienes un apellido tienes que honrar a la gente que hizo ese apellido. Cuando tienes algún error como algún sobrino mío, como en una discoteca y que salimos, él no lo puede hacer. No puede. Igual que el rey no se puede equivocar, es la servidumbre del honor de un apellido", ha afirmado.

"Si te equivocas haces lo posible para enmendarlo, les digo que sean rectos y que sigan el ejemplo de nuestros padres y su familia materna. Si no, eres un gamberro y estás descalificado para recibir el nombre que llevas. Si se equivoca debe hacer una gran meditación", ha sentenciado.