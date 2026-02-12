Chenoa le manda un cariñoso mensaje a David Bisbal tras la muerte de su padre

Este martes fallecía a los 84 años José Bisbal Carrillo, padre del cantante David Bisbal, y reputado boxeador considerado "el primer campeón de España de boxeo de Almería". El padre del cantante fue diagnosticado hace unos años de Alzheimer y ha convivido con la enfermedad hasta el final de sus días.

"Hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón. Sabemos que allá arriba seguirás siendo un luchador, ganando todos los combates en el cielo", escribió el artista en su cuenta de Instagram junto a una imagen de su padre, aupado tras la victoria en uno de sus combates.

Ese mismo martes, la familia Bisbal al completo se reunía en el Tanatorio-Crematorio Sol de Portocarrero, situado en Almería, para darle una despedida a José. Pero Bisbal también ha recibido el cariño de numerosos seguidores y amigos cercanos a través de las redes sociales.

Una de ellas ha sido Chenoa, la que fuera su pareja tras Operación Triunfo y con la que ha mantenido. "Todo mi cariño para ti y la familia", ha escrito junto a un emoji de un corazón blanco la cantante y presentadora de OT 25.

Chenoa y Bisbal estuvieron juntos aproximadamente tres años y medio, con una sonada ruptura en 2005 con imágenes para el recuerdo como esa instantánea en chándal gris de la mallorquina. En 2016 se reencontraron en el concierto OT: El reencuentro, en el que interpretaron Escondidos y dieron lugar a multitud de comentarios por una supuesta "cobra" en plena actuación.

No obstante, ninguno ha tenido ninguna declaración hiriente hacia el otro en los últimos años y han mostrado el respeto y el cariño que se guardan. "Nunca ha dejado de crear música, lo ha hecho sin descanso. Esa constancia… es peleón. Él se ha currado el sitio en el que está. En su caso hay mucho trabajo, mucho más de lo que la gente ve", alabó en en una entrevista en 2023. "Tiene una voz que no es comparable a ninguna. Porque si le oyes cantar sabes que es él. Tiene sello. Personalidad", añadió entonces.

El mensaje de Chenoa no ha sido el único de una expareja del almeriense, también le ha querido mostrar su apoyo. Elena Tablada también se ha puesto en contacto con la familia: "Con él, con su mamá, con su hermana, con todo el mundo. Pues imagínate, ¿cómo se va a encontrar?". "A parte de que yo lo quería mucho a Pepe, Pepe es el abuelo de mi hija", declaró ante los medios.