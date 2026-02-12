Ayuda de 200 euros por hijo: el Gobierno da todos los detalles sobre la prestación universal por crianza

El Consejo de Ministros aprobó este pasado martes una estrategia para reforzar el estado de bienestar en España con 100 nuevas metas, entre las que se incluye una prestación universal por crianza.

Esta propuesta es una demanda que el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, lleva reclamando desde hace ya más de dos años para acabar con la pobreza severa infantil que hay en España. Los datos son demoledores: uno de cada tres niños y niñas viven en situación de pobreza o exclusión en España.

En un vídeo publicado su cuenta oficial en Bluesky, Bustinduy ha señalado que será una ayuda de 200 euros al mes por hijo o hija a cargo hasta los 18 años. "Para todas las familias del país", añade. Es decir, que será universal y de 2.400 euros en total al año.

¿Y por qué la van a poder recibir tanto una familia con una renta baja como otra con una renta alta? "Porque no es una ayuda, es un derecho de ciudadanía. Igual para todos, como la sanidad, la educación o las pensiones", advierte el ministro.

En el mismo vídeo, Bustinduy explica cómo se financiará esta ayuda. "Con un sistema de recaudación más justo. Las familias vulnerables la van a recibir inmediatamente. Quienes no la necesitan la van a devolver en la declaración de la renta. Y las familias más ricas van a pagar la suya y la de todos los demás", señala.

Te cuento en 30 segundos qué es la Prestación Universal por Crianza y por qué es un derecho de ciudadanía para crecer en igualdad.



El ministro subraya que, de momento, esta prestación univeral por crianza es una propuesta que su ministerio ha llevado al Gobierno "para que pueda aplicarse lo antes posible". Sin embargo, confía en que vea la luz lo más pronto posible.

"Vamos a acabar con la pobreza infantil con las misma fórmula que ha funcionado en otros países europeos", finaliza. Según un informe de Unicef, una prestación de 200 euros reduciría la pobreza relativa 7,1 puntos, mientras que la pobreza severa caería 6,1 puntos. En otras palabras: más de medio millón de niños podría salir de la pobreza en España, según los cálculos de la organización.

A falta de concretar detalles, para acceder a esta ayuda será necesario tener residencia legal y fiscal en España y disponer de DNI/NIE, libro de familia y certificado de empadronamiento. También cabe esperar que esta prestación pueda ser compatible con el cobro del Ingreso Mínimo Vital, los complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) o ayudas autonómicas o locales para favorecer la natalidad.