España, lista para aplicar ya el sistema de verificación de edad, pero solo en dominios ".es"

España puede aplicar "desde mañana mismo" la herramienta de protección de datos para controlar el acceso de menores a internet, pero afectaría "a muy poca gente", solo a los dominios ".es" (los de España), según ha afirmado en Radio Nacional el ministro de Transformación Digital y para la Función Pública, Óscar López.

En una entrevista en RNE y que recoge EFE, López ha asegurado que Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, fue el "primero" que abrió el debate sobre mayoría de edad para acceder y utilizar redes sociales, que se está planteando en varios países de Europa.

En España, el Ejecutivo quiere fijarla en los 16 años, como anunció hace unos días el presidente del Gobierno desde Dubai, una decisión que ha traído cola e, incluso, ataques por parte de Elon Musk, magnate propietario de X (antes Twitter).

Una herramienta terminada

En la entrevista, el ministro ha asegurado que Sánchez encargó a los técnicos un sistema de verificación de datos de edad, en la que se ha estado trabajando medio año y que ya está acabada. Ya cuenta con el visto bueno de la Comisión Europea, ha aseverado.

La herramienta que tiene lista España se podría aplicar mañana mismo, pero afectaría a poca gente, ya que, de momento, solo se podría aplicar a las páginas en internet con los dominios ".es", cuando más del 90 % del tráfico de pornografía va por los ".com".

Cartera digital europea

A nivel europeo, entre finales de este año y el que viene se pondrá en marcha una Cartera Digital Europea, que contemplará una identificación digital para entrar en cualquier aplicación, que España ya tiene lista.

Se trata de un sistema seguro, que no vulnerará la privacidad de datos, ha dicho.

Para poder aplicar esta medida se necesita además una base legal para la mayoría de edad, que ya está en el Congreso de los Diputados.

En este contexto, ha hecho un llamamiento a los grupos en el Congreso para que la apoyen. "Tenemos la herramienta y estamos en el camino", ha afirmado.