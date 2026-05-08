Shakira suma otra fecha más a su residencia en Madrid con un total de 12 conciertos

Shakira suma otra fecha más a su residencia en Madrid. La colombiana actuará también el 9 de octubre en el estadio Shakira, sumando así 12 fechas y sumando otra cita más al récord histórico de Bad Bunny que ya había batido con el anterior anuncio.

La alta demanda para esta cita ha hecho que la colombiana actúe nada menos que cuatro fines de semana seguidos en Madrid, como epicentro de su residencia europea, actuando los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre y 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre.

Las entradas para este 9 de octubre estarán a la venta el miércoles 13 de mayo a las 10h en la web de Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés. Aunque la preventa en Santander Music comenzará el lunes 11 de mayo a las 10h y, para los registrados en Live Nation, el martes 12 de mayo a las 10h.

Los conciertos tendrán lugar en el ya anunciado Estadio Shakira, un espectacular recinto temporal integrado en el Iberdrola Music, en el distrito madrileño de Villaverde, con capacidad para más de 50.000 fans por noche.

Diseñado por el reconocido estudio de arquitectura Bjarke Ingels Group (BIG) ofrecerá visibilidad total, acústica de última generación y experiencias premium para los fans, introduciendo por primera vez en España el formato internacional de residencia artística. Además, el recinto acogerá todo un festival homenaje a la cultura latina y a las voces diversas.

Este anuncio de la colombiana llega horas después de que se anunciase que va a ser la encargada de la canción oficial del Mundial de fútbol 2026 , que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México, con Dai Dai. Lo hace 16 años después del mítico Waka Waka del Mundial de Sudáfrica en el que España se alzó como ganador.

“Desde el Estadio Maracaná, aquí está Dai Dai, la Canción Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Llega el 14 de mayo. ¡Estamos listos!” publicó la colombiana en las redes sociales, donde compartió un avance de este tema junto a Burna Boy.

También lo hace después de reunir el pasado 2 de mayo a más de dos millones y medio de personas en la Playa de Copacabana, en Río de Janeiro, firmando el concierto más multitudinario de la historia para un artista latino y uno de los mayores eventos musicales jamás registrados