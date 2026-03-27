Shakira anuncia dos nuevas fechas y rompe el récord Bad Bunny

Shakira en el concierto de Los Ángeles de su gira 'Las mujeres ya no lloran'.

Shakira bate récord de ventas y ha vendido más de 450.000 entradas en pocas horas para los nueve conciertos que tenía confirmados hasta la fecha en su residencia en Madrid: 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, y 2, 3 y 4 de octubre.

Pero tan alta ha sido la demanda que este viernes se han anunciado dos nuevas fechas: sábado 10 y domingo 11 de octubre. Con ellas, la cantante colombiana rompe el récord que hasta ahora atesoraba el puertorriqueño Bad Bunny que el próximo 30 de mayo inaugura una residencia de 10 conciertos en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

Producida por Live Nation España, la residencia europea en Madrid se celebrará en el estadio Shakira, un espectacular recinto temporal integrado en el Iberdrola Music con capacidad para más de 50.000 fans por noche. Diseñado por el reconocido estudio de arquitectura Bjarke Ingels Group (BIG) ofrecerá visibilidad total, acústica de última generación y experiencias premium para los fans, introduciendo por primera vez en España el formato internacional de residencia artística. Publicar a futuro

Concebida como algo más que un concierto, la residencia transformará el recinto en un destino cultural inmersivo: una ciudad paralela dentro de Madrid donde la música, el arte y la comunidad se unirán durante tres noches históricas. La residencia celebrará las raíces culturales compartidas y destacará a Madrid como un escenario global para voces diversas.

Durante la residencia europea en el estadio Shakira, la ciudad acogerá una amplia variedad de actividades: conciertos, exposiciones, charlas, talleres, cine, gastronomía, literatura y experiencias culturales compartidas bajo el nombre Es Latina. La Nación Latina no es un territorio geográfico: es una comunidad transnacional unida por el idioma, el ritmo, la creatividad, la resiliencia y la alegría.