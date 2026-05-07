El Mundial 2026 ya tiene canción oficial: Shakira muestra cómo suena 'Dai Dai'

Shakira este sábado durante su concierto en la playa de Copacabana de Río de Janeiro.

16 años después de crear el inolvidable Waka Waka, todo un temazo con versión en español y en inglés para el Mundial de Sudáfrica, Shakira vuelve a poner música a un mundial de fútbol.

Así lo anunció la propia cantante junto a la FIFA con un vídeo a modo de adelanto del tema, que lleva el nombre de Dai Dai y que interpreta junto al artista Burna Boy.

“Desde el Estadio Maracaná, aquí está Dai Dai, la Canción Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Llega el 14 de mayo. ¡Estamos listos!” publicó la colombiana en las redes sociales.