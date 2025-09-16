Sí, Ed Sheeran ha felicitado las fiestas de un pueblo de Murcia, pero hay una razón detrás

Aunque los vídeos generados por IA, cada vez más comunes, hagan plantearnos cada vez más si lo que vemos es o no real, a veces la propia realidad supera la ficción. Es el caso del vídeo de Ed Sheeran que se ha viralizado en redes sociales felicitando las fiestas de La Algaida, pedanía de la localidad de Archena (Murcia). Podría ser ficción, o IA, o un montaje, pero es real.

Con unas palabras en un esforzado español, Ed Sheeran se dirigió en vídeo a los vecinos de la localidad con un breve mensaje proyectado en las pantallas del escenario de las fiestas tras el pregón, pronunciado por la investigadora y docente algaidera residente en Bristol (Reino Unido), Clara Guillén.

"Buenas noches a todos. Felices fiestas de La Algaida y... ¡Viva la Virgen del Rosario! Un abrazo fuerte", dijo el artista ante la sorpresa de los asistentes. "Espero haberlo pronunciado bien. Que tengan un día fantástico. Con mucho cariño", concluyó en su mensaje el cantante, que publicó el pasado viernes su disco Play.

El vídeo ha recibido multitud de comentarios en redes sociales, donde muchos han alucinado con que el británico conozca esta pedanía murciana, que cuenta con poco más de 2.000 habitantes.

"Si España no existiera habría que inventarla", "Mi imperio romano siempre será que Ed Sheeran sabe que Murcia existe", "Los otros países se crearon la IA para intentar competir con España, pero nosotros siempre vamos un paso por delante" o "Cuando crees que el mundo no puede ser más surrealista, se supera" son algunos de los comentarios que han dejado los usuarios de TikTok.

Sin embargo, el vínculo de Ed Sheeran con Murcia no es algo nuevo. En una entrevista con Ibai Llanos reveló que solía visitar la Región de Murcia porque un primo suyo está casado con una mujer de Murcia, concretamente de La Algaida. "Desde muy joven mi primo está casado con una chica de Murcia. Voy dos veces a España", declaró el cantante, que acudió al enlace familiar con solo nueve años.

Las fiestas de La Algaida, que ya conoce Ed Sheeran, incluyen en su programa diversos eventos y festejos típicos como la morcillada, las gachasmigas, el azulete, la carrera de cintas en bicicleta o el desfile de carrozas.

Sheeran ha demostrado en varias ocasiones su vínculo cercano con España. En su última parada en Madrid para sus dos conciertos en el Metropolitano hizo una peculiar visita turística por la capital que llamó la atención incluso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

También estableció un vínculo muy cercano con David Broncano en su última visita a La Revuelta (TVE) y este lunes, tras el lanzamiento del último disco, le envió un detalle al plató.

En un clip emitido en el espacio el cantante recordó su visita al programa y anunció que pronto estará por España. "Me divertí muchísimo este verano en el programa y solo para que lo sepas, el disco del que estuvimos hablando ya está ahí fuera y para celebrarlo te he enviado un regalito: una guitarra firmada. Espero que te guste. Nos vemos pronto en cuanto esté de vuelta por España. Mucho amor", declaró.