Ed Sheeran comparte su experiencia en Madrid y el comentario que le hace Isabel Díaz Ayuso no deja a nadie indiferente

Este fin de semana, Ed Sheeran ha puesto Madrid patas arriba. El británico visitó durante dos noches consecutivas en Riyadh Air Metropolitano, ambas con sold out, y allí sus 140.000 seguidores entre ambas citas pudieron disfrutar de éxitos como Shape of you, Galway girl o Bad habits.

Aprovechando su visita a Madrid después de seis años de ausencia, el británico ha querido exprimir la capital este fin de semana, haciendo un curioso tour turístico que ha compartido en Instagram. "Came to Madrid for the shows, stayed for the vibes (Vine a Madrid para los conciertos, me quedé por las vibras", ha escrito el cantante.

Allí precisamente es donde le ha comentado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien le ha recordado en un comentario que Madrid es su casa. "In Madrid, at home (En Madrid, en casa)", ha escrito, despertando diversas reacciones entre los seguidores del cantante como los que apoyan su promoción turística y los que han criticado su gestión y el alto precio de la ciudad.

Entre todos los locales y enclaves visitados por Sheeran, una de las visitas más llamativas ha sido la de StreetXO el restaurante del chef con Estrella Michelin Dabiz Muñoz, donde degustó algunos de sus platos y compartió algunos momentos con el propio Muñoz. De hecho, en las redes sociales del restaurante han compartido la reacción de Sheeran al probar una de las elaboraciones: "Fucking amazing (jodidamente asombroso)".

Cristina Pedroche también ha comentado la publicación del cantante tras su comida el sábado a mediodía: "Después de comer en @streetxo.madrid hoy tendrás aún más energía 😂❤️".

Además de este restaurante, el cantante ha compartido varias imágenes del barrio de Malasaña con locales como el Tupperware o la Plaza Dos de Mayo, así como del entorno del Teatro Real y la Catedral de la Almudena con imágenes de músicos y callejeros que se ubican en la Plaza de Oriente.

A pesar de que durante su paseo también ha pasado por varios pubs irlandeses y ha incluso vandalizado con bigotes su propio cartel del concierto, tal ha sido su inmersión que, además de tomar una caña en un local castizo, ha estado preparando churros en la clásica Churrería Madrid 1883, también ubicada en Malasaña. Habrá que esperar para ver si esta inmersión en plena cultura castiza le hace volver antes de los seis años de espera en los que ha tenido a sus fans.