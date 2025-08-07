Subastan los guantes manchados de sangre del expresidente Lincoln y se venden por una suma millonaria

Una prenda tan sencilla como unos guantes de cuero se ha convertido en el objeto más valioso de una histórica subasta. Y no es para menos ya que estos guantes, manchados con la sangre del presidente Abraham Lincoln, fueron testigos directos de su asesinato en 1865.

Los guantes, de cuero blanco y notable deterioro, son una de las reliquias más impactantes de la historia de Estados Unidos. Presenciaron en directo el magnicidio ocurrido en el teatro Ford de Washington D.C., cuando Lincoln fue abatido por John Wilkes Booth.

Estos guantes ensangrentados han sido subastados por más de 1,3 millones de euros. Además, la subasta, organizada por Freeman’s/Hindman en Chicago, incluyó 144 objetos vinculados al expresidente estadounidense, de los cuales se vendieron 136, alcanzando una recaudación total de 7,9 millones de dólares.

Una reliquia histórica

Según registros, estas piezas pasaron por varias manos desde que el hijo del presidente, Tad Lincoln, se las entregó a un coleccionista a principios del siglo XX. Fueron exhibidas en distintos espacios y conservadas durante décadas como parte de una colección privada que acabó en manos de la Fundación Presidencial Lincoln.

Sin embargo, según El Confidencial, los problemas financieros de la fundación —que arrastraba una deuda millonaria— forzaron la venta de parte de los objetos adquiridos en 2007. Además de los guantes, se subastaron otros artículos simbólicos como un pañuelo usado por Lincoln la noche del asesinato y un cartel de búsqueda de los conspiradores.

De museo público a manos privadas

La subasta ha generado polémica, ya que muchos de estos objetos estaban destinados inicialmente a permanecer en exposiciones públicas. No obstante, los fondos obtenidos se destinarán a saldar deudas y, si es posible, a preservar el resto de la colección.

Además, una de las piezas más icónicas, el sombrero de copa de Lincoln, valorado en 6 millones de dólares, fue retirado de la venta debido a dudas sobre su autenticidad. Aun así, la puja ha despertado gran interés por la figura del presidente asesinado y por los objetos que marcaron uno de los momentos más trágicos de la historia de EE. UU.