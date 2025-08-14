Taylor Swift y su nuevo disco desatan el enfado y las sospechas entre las fans de Karol G: "Copiada monumental"

El nuevo disco de Taylor Swift, The Life of a Showgirl, ya tiene fecha de lanzamiento, el 3 de octubre, y para calentar motores la artista ya ha adelantado la que será la portada y varias de las fotos que ilustrarán algunas canciones. Ese primer despliegue visual ha confirmado lo que muchos swifties ya sospechaban: la nueva era de Swift será naranja. Además, para el imaginario visual que la de Pensailvania ha recreado en esta nueva etapa artística se ha inspirado en los cabarets europeos de las décadas de 1920 y 1930.

En cuanto Swift ha compartido en sus redes sociales todas estas imágenes las redes sociales han advertido de la similitud que todo ello tiene con el universo del último disco de Karol G.

Efectivamente, si un color define a este álbum, en el que la colombiana rinde homenaje a la música tradicional caribeña, es el naranja.

Pero es que además, la de Medellín también recrea en este disco el ambiente de las salas de baile latinas tan populares en los años 50 y 60 del pasado siglo con tocados de plumas, bikinis de lentejuelas, medias de rejilla, flecos, altos tacones... Igual que lo que ha adelantado Taylor Swift.

Algunas de las fans de La Bichota han acusado a la cantante de Shake It Off de copiarla —a nivel estético porque musicalmente nada tienen que ver—, pero lo cierto es que Tropicoqueta se lanzó hace solo un par de meses e imaginamos que Taylor Swift ya tendría casi preparado su The Life of a Showgirl. Además, como recuerdan en Los40, "ya en The Eras Tour, tenía claro el concepto de este nuevo disco y cerró la gira saliendo por una puerta naranja, acorde con algunos de los estilismos que había lucido en sus conciertos durante meses".