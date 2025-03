Tom Hanks recrea con su hijo una mítica escena de 'Forrest Gump'

Tom Hanks y su hijo, en el videoclip de 'You Better Run'.

Quien ha visto Forrest Gump recuerda a Tom Hanks sentado en el banco con su caja de bombones, ataviado con su camisa de cuadros y unas Nike Cortez.

Tres décadas después, ha sido su hijo, el músico Chet Hanks, quien se ha caracterizado así para el videoclip de You Better Run, canción de Something Out West, dúo que conforma junto a Drew Arthur.

En el vídeo se recrea el momento en el que el personaje es hostigado por un grupo de chicos y Jenny, su amiga, de quien está enamorado, le grita que corra.

Tom Hanks participa en la parte final, sentándose junto a su hijo en el banco. Los dos incluso comparten un abrazo.

El videoclip evoca otros momentos de la cinta. Por ejemplo, los cantantes aparecen en un barco pesquero, similar al que se enrola Forrest, o a su protagonista con barba y gorra roja, como cuando recorre el mundo corriendo.