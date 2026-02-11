"Ya no soy ingeniero, soy un juez en una cadena de montaje infinita": la confesión de un ingeniero sobre la fatiga de la IA

En teoría, la Inteligencia Artificial (IA) debería facilitar el trabajo de programación a los ingenieros de software. Sin embargo, la realidad está siendo muy diferente para esos profesionales.

En un ensayo publicado en su propia página web, el ingeniero de software Siddhant Khare ha asegurado que aunque las herramientas basadas en IA han hecho incrementar su productividad, el trabajo se ha vuelto mucho más difícil.

Khare ha afirmado "ya no soy ingeniero, soy un juez en una cadena de montaje infinita". En ese sentido, el trabajador ha añadido que "antes lo llamábamos ingeniero, ahora es como un revisor".

"No me dedico a la IA de forma ocasional. Estoy muy involucrado. Desarrollo las herramientas que otros ingenieros usan para que los agentes de IA funcionen en producción", ha explicado el ingeniero.

El problema, según Siddhant Khare, es que la IA tiene la capacidad de subir el nivel de productividad pero a cambio de aumentar de forma significativa "el coste de coordinación, revisión y toma de decisiones".

Más agotado que nunca en toda su carrera profesional

El ingeniero de software ha afirmado que "envié más código el trimestre pasado que en cualquier otro trimestre de mi carrera". Sin embargo, "también me sentí más agotado que en cualquier otro trimestre de mi carrera", dos hechos que, ha asegurado, "no están desconectados".

Lo que ocurre es que ahora los ingenieros de software son capaces de generar más código gracias a la ayuda de la IA. Pero también tienen que invertir gran parte de su esfuerzo en revisar de manera exhaustiva en búsqueda de posibles errores ese código que la Inteligencia Artificial devuelve.

Al respecto, Siddhant Khare ha criticado que la versión real del uso de la IA en los ingenieros de software es "esa en la que te quedas mirando la pantalla a las 11 de la noche, rodeado de código generado por IA que aún necesitas revisar, preguntándote por qué la herramienta que se suponía te ahorraría tiempo te ha consumido todo el día".