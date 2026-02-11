Menos de 20 segundos le han hecho falta a la cantante de Kitai en el Benidorm Fest para mandar este mensaje a los "nostálgicos" del franquismo

Kitai ha puesto el Palau d'Esports l’Illa de Benidorm patas arriba con su actuación, una propuesta rock bajo el título El amor te da miedo que ha abierto la tanda de las nueve actuaciones de esta primera semifinal del Benidorm Fest y que ha conseguido poner en pie al público y pasar a la final del certamen a pesar de algunos fallos de realización.

Sin embargo, lo que han hecho al acabar su actuación se ha llevado aún más aplausos que su interpretación en sí. Al acabar, el batería y también vocalista del grupo, Deiv gritó un "vivan los obreros del rock" a lo que Kenya, cantante de la formación, se sumó con un "viva el amor libre" dedicado al colectivo LGTBIQ+.

Al bajarse del escenario, no se callaron y ante el micrófono de Inés Hernand, Kenya mandó un mensaje alto y claro a aquellos que añoran el franquismo o que blanquean el fascismo.

"Chicos, que el amor no os dé miedo, lo único que nos da miedo últimamente es esta ola de nostálgicos, como se hacen llamar, que intentan volver a una época que ya no nos corresponde y que nos ha costado mucho llegar hasta aquí. Así que el amor no te dé miedo nunca", enfatizó la artista.

Sus palabras, han sido calificadas por algunos como "lo mejor de la noche", aunque otros han criticado que sus palabras fueran demasiado "políticas".

Tras su intervención, su compañero Deiv quiso reivindicar los bares de rock y la importancia de barrios como Hortaleza y Vallecas en la raíz de las salas de conciertos en ciudades como Madrid.

La banda, que estuvo un año de parón desde febrero de 2024 con la salida de Álex volvió con un nuevo sonido el pasado 2025 y con la voz de Kenya, quien ya defendió entonces en una entrevista con El HuffPost, que colocar una voz femenina en un grupo denominado de "chicos" genera sorpresa y que incluso ha recibido más de una vez comentarios como "tocas como una chica" al tocar la guitarra.

"Al final lo que mola y lo que tenemos que buscar en este mundo tan polarizado es justamente los puntos de unión e intentar trabajar juntos por algo que es justo. Es una oportunidad en general para todos y yo estoy muy contenta. Espero que esto llegue y que Kitai forme parte de ese cambio", señaló entonces.