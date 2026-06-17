'Toy Story 5' reivindica el juego frente a la tecnología con las voces de Taylor Swift y Bad Bunny 

Si algo ha demostrado la saga Toy Story desde que la película original se estrenó en 1995 es que los juguetes siempre estarán ahí para los niños. Ya sea para entretenerlos, para fomentar su creatividad o para ser incluso un refugio en los malos momentos.

Sobre esa idea se construye la quinta entrega de la exitosa saga, que llega este miércoles a las salas de cine y entra de lleno en el debate de si la tecnología puede acabar con los juguetes y si está teniendo un impacto demasiado grande en la vida de los niños. Toy Story 5 arranca con la pequeña Bonnie en un momento fundamental en su vida, en el que le está costando hacer amigos y relacionarse.

Ahí están sus fieles juguetes como Jessie, Buzz Lightyear o Rex para hacerle compañía, pero la presión social hace que sus padres recurran a Lilypad, una especie de tableta para niños que incluye juegos y chats en los que puede hablar con otras niñas de su clase. La idea no sale del todo bien.

El valor de la creatividad y el juego

"La era de los juguetes está acabada". Con estas palabras los juguetes se lamentan una y otra vez de que la llegada de las tabletas como Lilypad está amenazando su supervivencia y van a terminar quedándose obsoletos porque los niños no quieren jugar con ellos. Incluso llega a estar mal visto que disfruten con ellos porque son demasiado infantiles y los pequeños quieren crecer cada vez más rápido.

Woody y Buzz Lightyear con Lilypad © 2026 Disney/Pixar

Los juguetes, encabezados por Jessie, inician entonces una especie de rebelión para demostrar que el juego tradicional es más beneficioso para los niños que una sociedad invadida por la tecnología, trasladando ese mensaje al espectador. ¿Pueden conseguir los nuevos dispositivos que los juguetes desaparezcan? Esa es la gran pregunta de la cinta, que termina dejando claro que no todo es blanco o negro y que, a pesar de que los niños tienen que jugar, la tecnología bien usada puede ser una aliada.

De hecho, se muestra una versión mejorada de Buzz Lightyear. El astronauta ya no es una simple figura de acción, sino un muñeco que puede volar por toda la ciudad y puede incluso ejercer como punto de conexión a internet.

Bonnie con sus juguetes y sus amigas, con las tabletas © 2026 Disney/Pixar

Jessie, protagonista absoluta

Cuando le preguntas a cualquiera quiénes son los protagonistas de Toy Story, lo más probable es que respondan Woody o Buzz Lightyear, que se reúnen en esta nueva entrega. El dúo formado por el vaquero y el astronauta es ya icónico para varias generaciones, pero el director Andrew Stanton decidió que era momento de darle todo el protagonismo a Jessie.

La sheriff no solo es la que más pelea para que los juguetes no pasen a un segundo plano y que Bonnie sea capaz de forjar relaciones y tener amigas, sino que esta nueva película explora su personaje recordando su pasado y enfrentándola a sus miedos.

Jessie y Perdigón, sobre un caballo en 'Toy Story 5' © 2026 Disney/Pixar

Se aborda su relación con la primera niña de la que fue juguete, Emily, y cómo se fue sintiendo poco a poco "inútil" a medida que la pequeña se fue haciendo mayor y terminó donándola, acabando en manos de Andy. Jessie hace todo lo posible por seguir sintiéndose útil y lucha porque Bonnie sea una niña creativa en un mundo en el que la mayoría de niños se presentan pegados a una pantalla, completamente absortos y sin levantar la mirada para disfrutar de lo que tienen alrededor.

La canción de Taylor Swift y el cameo de Bad Bunny

Como buena millennial, Taylor Swift creció fascinada por Toy Story. Por eso encargarse de la canción de cabecera de esta nueva entrega ha sido todo un regalo para la artista, que ha vuelto a sus raíces country para la ocasión. La intérprete de Love story ha compuesto e interpretado I Knew It, I Knew You, que se escucha al final de la película cuando empiezan los créditos.

"Siempre he soñado con tener la oportunidad de escribir para estos personajes que he adorado desde que era una niña de cinco años viendo la primera película de Toy Story", escribió Swift en sus redes cuando estrenó la canción, que interpretó en el estreno de la cinta hace una semana en Los Ángeles.

No es la única artista de moda que aparece que en la película, ya que también tiene un pequeño cameo Bad Bunny. El artista puertorriqueño aparece en los créditos con su nombre real, Benito Antonio Martínez Ocasio, y pone voz durante unas escenas a Pizza con Gafas de Sol, uno de los nuevos juguetes.

Esta nueva figura misteriosa forma parte de un grupo de juguetes que están apartados en una casita de juguete abandonada en el jardín de una niña. La voz de Benito está presente tanto en la versión original como en la versión en español, en la que también participa Penélope Cruz. La actriz pondrá voz a Flamenco, otro de los juguetes olvidados.