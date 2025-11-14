Tres 'looks' espectaculares y su primer Latin Grammy en la 'gran noche' de Aitana con mensaje a Plex incluido

Aunque los españoles no salieron especialmente bien parados de esta edición de los Latin Grammy, Alejandro Sanz se alzó con dos de los grandes premios como ha sido el de Mejor grabación del año y Mejor álbum de pop contemporáneo y Aitana se convirtió en otra de las protagonistas de la noche al hacerse con su primer gramófono a Mejor diseño por su disco Cuarto azul.

Pero Ocaña, que ya había acaparado todas las miradas en la alfombra roja de este miércoles con motivo de la gala Persona de año dedicada a Raphael con un vestido con más de 100 años, logró volver a centrar los foco con tres looks a lo largo de la noche y con una potente actuación para su tema 6 de febrero en la que literalmente incendió el escenario.

La catalana lució en la alfombra roja un diseño de Ottolinger en negro con detalles blancos con falda semitransparente con flores y un corsé con tiras de lino blanco deshilachado con el que volvía a apostar por la estética gótica como ya hizo la noche previa.

Aitana en la alfombra roja de los Latin Grammy 2025. Billboard via Getty Images

Para recoger el premio optó por un diseño más sencillo y de corte futurista a cargo de la firma Sportmax asimétrico con capas y flecos rígidos en color negro. Precisamente fue al recoger el premio cuando quiso acordarse de su pareja, el youtuber Plex, con el que confirmó su relación el pasado mes de julio después de meses de rumores.

"Esto es muy fuerte para mí, nunca en mi vida he recibido uno de estos. Supongo que siempre lo soñamos, pero nunca creemos que pueda pasar", comenzó diciendo antes de lanzar los agradecimientos a sus compañeros de trabajo y de sello discográfico.

"Gracias a mi familia, que me ha acompañado estos días, a mi novio Dani, que le quiero con todo mi corazón. Y gracias a todos y cada uno de vosotros, espero no olvidarme de nadie, pero es que realmente somos muchísimos", añadió la artista que posó junto a él y sus compañeros y allegados tras el reconocimiento.

La guinda del pastel la puso con su actuación con el tema 6 de febrero, con la que transformó el escenario del MGM Grand Garden Arena en su propio "cuarto azul" con un tocador iluminado y una estética aparentemente oscura y nocturna, para posteriormente incendiarlo, literalmente, algo que muchos han interpretado como el paso a su época más dark.

Lo hizo con un tercer outfit, esta vez a cargo de María Bernad para Les Fleurs Studio, con una chaqueta con tul bordado transparente y pedrería sobre un top y una falda asmiétricas negras que combinó con unas botas de charol altas.

Aitana durante su actuación en los Latin Grammy 2025. Christopher Polk