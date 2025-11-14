Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Tres 'looks' espectaculares y su primer Latin Grammy en la 'gran noche' de Aitana con mensaje a Plex incluido
Cultura

Cultura

Tres 'looks' espectaculares y su primer Latin Grammy en la 'gran noche' de Aitana con mensaje a Plex incluido

La autora de 'Cuarto azul' incendió, literalmente, el escenario del MGM Grand Garden Arena.

Marina Prats
Marina Prats
Aitana en la alfombra roja de los Latin Grammy.
Aitana en la alfombra roja de los Latin Grammy.Christopher Polk

Aunque los españoles no salieron especialmente bien parados de esta edición de los Latin Grammy, Alejandro Sanz se alzó con dos de los grandes premios como ha sido el de Mejor grabación del año y Mejor álbum de pop contemporáneo y Aitana se convirtió en otra de las protagonistas de la noche al hacerse con su primer gramófono a Mejor diseño por su disco Cuarto azul.

Pero Ocaña, que ya había acaparado todas las miradas en la alfombra roja de este miércoles con motivo de la gala Persona de año dedicada a Raphael con un vestido con más de 100 años, logró volver a centrar los foco con tres looks a lo largo de la noche y con una potente actuación para su tema 6 de febrero en la que literalmente incendió el escenario.

La catalana lució en la alfombra roja un diseño de Ottolinger en negro con detalles blancos con falda semitransparente con flores y un corsé con tiras de lino blanco deshilachado con el que volvía a apostar por la estética gótica como ya hizo la noche previa.

Aitana en la alfombra roja de los Latin Grammy 2025.
  Aitana en la alfombra roja de los Latin Grammy 2025.Billboard via Getty Images

Para recoger el premio optó por un diseño más sencillo y de corte futurista a cargo de la firma Sportmax asimétrico con capas y flecos rígidos en color negro. Precisamente fue al recoger el premio cuando quiso acordarse de su pareja, el youtuber Plex, con el que confirmó su relación el pasado mes de julio después de meses de rumores.

"Esto es muy fuerte para mí, nunca en mi vida he recibido uno de estos. Supongo que siempre lo soñamos, pero nunca creemos que pueda pasar", comenzó diciendo antes de lanzar los agradecimientos a sus compañeros de trabajo y de sello discográfico. 

"Gracias a mi familia, que me ha acompañado estos días, a mi novio Dani, que le quiero con todo mi corazón. Y gracias a todos y cada uno de vosotros, espero no olvidarme de nadie, pero es que realmente somos muchísimos", añadió la artista que posó junto a él y sus compañeros y allegados tras el reconocimiento.

La guinda del pastel la puso con su actuación con el tema 6 de febrero, con la que transformó el escenario del MGM Grand Garden Arena en su propio "cuarto azul" con un tocador iluminado y una estética aparentemente oscura y nocturna, para posteriormente incendiarlo, literalmente, algo que muchos han interpretado como el paso a su época más dark

Lo hizo con un tercer outfit, esta vez a cargo de María Bernad para Les Fleurs Studio, con una chaqueta con tul bordado transparente y pedrería sobre un top y una falda asmiétricas negras que combinó con unas botas de charol altas.

Aitana durante su actuación en los Latin Grammy 2025.
  Aitana durante su actuación en los Latin Grammy 2025.Christopher Polk

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Marina Prats
Marina Prats
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España y mi misión es acercarte la última hora del mundo de la cultura, la música y el entretenimiento.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo principalmente de música, cultura, cine, series y entretenimiento porque, aunque sirva para desconectar, bailar o echar un rato entre palomitas, la cultura esconde mucho más. Evitando el elitismo, trato de tender la mano a las nuevas tendencias de la industria musical o del audiovisual a través de entrevistas con artistas emergentes —que pronto dejarán de serlo— y compaginarlo con el análisis de lo más mainstream como Taylor Swift o Bad Bunny.


En estos ocho años he cubierto los Goya, los Oscar, el Benidorm Fest o Eurovisión. Sí, soy la responsable de los memes que han inundado la cuenta de X de El HuffPost en Eurovisión. Siempre buscando un contenido cercano, sin perder el rigor, contando más allá de lo que se pueda ver en la pantalla.
Aunque no siempre haya relación con la industria cultural, también he cubierto temas relacionados con el Feminismo y el colectivo LGTBIQ+.

 

He podido contar en primera persona con supervivientes del “Stonewall español” que es el Pasaje Begoña, denunciar la situación que viven los menores trans o hablar sobre qué significa la manosfera antes de que llegara a Netflix ‘Adolescencia’.

 

Mi trayectoria

Nací en Málaga, donde estudié Periodismo por vocación en la Universidad de Málaga, entre playlists de Spotify, discos y conciertos. Antes de incorporarme a El HuffPost en 2017, colaboré diversas revistas culturales y de entretenimiento. En 2016 trabajé en el departamento de comunicación de UPHO Festival, un festival de fotografía contemporánea urbana parte del proyecto europeo Urban Layers. Y, aunque sigo echando de menos Andalucía, me trasladé a Madrid para estudiar el Máster en Periodismo Cultural en la Universidad CEU San Pablo. En 2018, compaginé mi trabajo en El HuffPost con la coordinación de proyecto de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebrada en CentroCentro. Desde 2017 trabajo en El HuffPost España, donde he logrado una nominación a los premios GLAAD y ser finalista de los Premios Papageno en 2022.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 