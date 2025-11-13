Más de cien años de historia: Aitana sorprende con un vestido único de encaje blanco

No solo Rosalía le ha cogido el gusto al blanco. Aitana ha llevado hasta tres looks de este color en los actos y celebraciones alrededor de la gala de entrega de los Latin Grammy en Las Vegas. El último, el que lució en la gala de homenaje a Raphael como persona del año para la Academia.

Se trata de un diseño único elaborado por Les Fleurs Studio, una firma dirigida por María Bernad que utiliza tejidos antiguos para crear piezas únicas con una filosofía de desperdicio cero y de sostenibilidad.

El vestido que lleva Aitana, bautizado como Edwardian Lace, es una prenda elaborada con encaje del siglo XIX preservado y trabajado a mano en el atelier de la firma. "Esta pieza excepcional entrelaza patrimonio y artesanía, transformando encaje antiguo en una escultura contemporánea de luz y textura", reza la web de Les Fleurs Studio, donde se puede adquirir el vestido por 2.200 euros en la talla XS.

Aitana, con su vestido de encaje en el homenaje a Raphael en Las Vegas Getty Images for The Latin Recording Academy

El diseño, de cuello subido y manga larga, evoca de alguna manera la estética gótica de la época que tan de moda está este invierno. La parte inferior del vestido, con transparencias y una abertura lateral aporta modernidad a la prenda.

Aitana ha combinado el vestido de Les Fleurs Studio con unas botas blancas a juego de Christian Louboutin. Concretamente, un diseño de caña alta con cordones con una punta que emula a las zapatillas de punta que se utilizan para bailar ballet.

La artista ha lucido su melena negra en un sencillo semirecogido, acompañado de un maquillaje marcado por los tonos rosados tanto en las mejillas como en los labios. Aitana parece estar siguiendo un patrón en Las Vegas con el color blanco, igual que hiciera con los detalles en azul para el lanzamiento de su último disco, Cuarto azul.