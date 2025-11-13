Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Más de cien años de historia: Aitana sorprende con un vestido único de encaje blanco
Más de cien años de historia: Aitana sorprende con un vestido único de encaje blanco

La artista ha lucido una prenda de Les Fleurs Studio. 

Uxía Prieto
Aitana, en la alfombra roja del homenaje a Raphael
Aitana, en la alfombra roja del homenaje a RaphaelGetty Images

No solo Rosalía le ha cogido el gusto al blanco. Aitana ha llevado hasta tres looks de este color en los actos y celebraciones alrededor de la gala de entrega de los Latin Grammy en Las Vegas. El último, el que lució en la gala de homenaje a Raphael como persona del año para la Academia. 

Se trata de un diseño único elaborado por Les Fleurs Studio, una firma dirigida por María Bernad que utiliza tejidos antiguos para crear piezas únicas con una filosofía de desperdicio cero y de sostenibilidad. 

El vestido que lleva Aitana, bautizado como Edwardian Lace, es una prenda elaborada con encaje del siglo XIX preservado y trabajado a mano en el atelier de la firma. "Esta pieza excepcional entrelaza patrimonio y artesanía, transformando encaje antiguo en una escultura contemporánea de luz y textura", reza la web de Les Fleurs Studio, donde se puede adquirir el vestido por 2.200 euros en la talla XS.

Aitana, con su vestido de encaje en el homenaje a Raphael
  Aitana, con su vestido de encaje en el homenaje a Raphael en Las VegasGetty Images for The Latin Recording Academy

El diseño, de cuello subido y manga larga, evoca de alguna manera la estética gótica de la época que tan de moda está este invierno. La parte inferior del vestido, con transparencias y una abertura lateral aporta modernidad a la prenda. 

Aitana ha combinado el vestido de Les Fleurs Studio con unas botas blancas a juego de Christian Louboutin. Concretamente, un diseño de caña alta con cordones con una punta que emula a las zapatillas de punta que se utilizan para bailar ballet. 

La artista ha lucido su melena negra en un sencillo semirecogido, acompañado de un maquillaje marcado por los tonos rosados tanto en las mejillas como en los labios. Aitana parece estar siguiendo un patrón en Las Vegas con el color blanco, igual que hiciera con los detalles en azul para el lanzamiento de su último disco, Cuarto azul

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España, esa sección en la que intentamos contar el lado hedonista de la vida sin dejar de lado otras realidades.

  

Sobre qué temas escribo

Como redactora de LIFE, escribo sobre temas de cultura, moda, belleza o estilo de vida. También he abordado temas de medioambiente, feminismo o sociales, pero donde más cómoda me encuentro es explorando la relación de la moda con otras disciplinas culturales o su impacto social, y sobre todo lo que tenga que ver con el cuidado de la piel.

 

Siempre desde una perspectiva cercana, he tratado cuestiones como la estrategia del Museo del Prado para triunfar a través de sus redes sociales, explicado cómo Melania Trump utilizó su armario como arma política o desmentido bulos relacionados con la protección solar. Es probable que el 80% de los temas que he publicado se hayan escrito mientras sonaban Beyoncé, Oasis y Arctic Monkeys. Además, también me encargo de preparar el boletín de LIFE que enviamos cada sábado intentando resumir la actualidad de la semana.

 

Mi trayectoria

Nací en Vigo en 1992 y desde que tengo uso de razón siempre quise ser periodista. La única excepción fue la época en la que tuve fantasías con ser pintora, pero descarté rápido la idea cuando mis padres me anotaron a clases y me di cuenta de que no era lo mío. Estudié Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), donde me gradué en 2014 después de pasar un año en Roma que me hizo apreciar todavía más la cultura italiana. Dejé Galicia para mudarme a Madrid en 2015 y cursar el Máster de Periodismo Cultural en la Universidad San Pablo Ceu. Aprendí en Radio Galega y en Pentación Espectáculos, donde descubrí lo que hay detrás de producciones de teatro y de grandes eventos como el Festival de Mérida. Colaboré puntualmente con Guía Repsol o la revista L'Officiel y llegué a El HuffPost en 2016, donde empecé compaginando mi trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de tendencias, que terminó convirtiéndose en LIFE, donde actualmente soy una de las redactoras. Fui finalista en los Premios Ecovidrio de 2017.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 