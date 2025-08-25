Ucrania tacha de "insulto" la intervención de Woody Allen en la Semana Internacional del Cine de Moscú

En plena invasión de Ucrania por Rusia, el cineasta Woody Allen participó este domingo en la Semana Internacional del Cine de Moscú. El director participó por videoconferencia después de que el productor de cine ruso Fiódor Bondarchuk, hijo del director de Guerra y Paz, lo invitara al encuentro.

Durante su intervención, el cineasta no solo recordó su gusto por el cine ruso, sino que no descartó rodar alguna película en Rusia. "Si hubiera ofertas, me sentaría a pensar en un guion que reflejara lo bien que uno se siente en Moscú y San Petersburgo”, expresó el director en declaraciones recogidas por El País.

Las autoridades ucranianas no han tardado en reaccionar a la intervención de Allen, mostrando su indignación. En sus redes sociales, el Ministerio de Exteriores de Ucrania aseguró que "es un insulto al sacrificio de los actores y cineastas ucranianos que han muerto o han sido heridos por los criminales de guerra rusos".

"Es una vergüenza y un insulto al sacrificio de los actores y cineastas ucranios que han sido asesinados o heridos por los criminales de guerra rusos”, lamentaron las autoridades, que acusan al cineasta de "mirar hacia otro lado".

"La cultura nunca se debe usar para blanquear crímenes o para servir como herramienta de propaganda. Condenamos severamente la decisión de Woody Allen de bendecir el sangriento festival de Moscú con su intervención", concluyó el Ministerio de Exteriores de Ucrania.

Según explica El País, Fiódor Bondarchuk es miembro del Consejo Supremo de Rusia Unida, partido de Putin, y ha participado en diferentes campañas electorales. En su intervención, Allen ha recordado su encuentro con el director de Guerra y Paz en Estados Unidos. "Tuve el placer de conocer a Serguéi Bondarchuk hace varios años en Nueva York. Vi la película rusa Guerra y paz, que dura casi siete horas, en un solo día", rememoró, además de ofrecerse a ayudar a la industria cinematográfica rusa.