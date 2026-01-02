Un violinista que participó en la última gira de Will Smith lo demanda por acoso sexual y despido injustificado

El actor y rapero Will Smith ha sido demandado este jueves por el violinista Brian King Joseph, que le acusa de acoso sexual, despido injustificado y represalias, en un texto al que ha tenido acceso la revista Variety.

Joseph fue uno de los músicos de la última gira de Smith y no solo lo denuncia a él sino que también ha presentado la demanda contra Treyball Studios, la empresa que se encarga de la gestión de los espectáculos. El oscarizado actor ha negado las acusaciones contra él y ha remitido un comunicado a la revista People a través de su abogado en el que tacha las acusaciones de "falsas, infundadas e imprudentes”.

“Las negamos categóricamente y utilizaremos todos los medios legales disponibles para abordar estas acusaciones y garantizar que se esclarezca la verdad”, añadió el letrado en el texto.

En la información que recoge tanto la revista Variety como la cadena Fox News, Joseph acusa a Will Smith de "comportamiento depredador". Según el texto de la demanda, el violinista fue contratado a finales de 2024 para un concierto específico y posteriormente entró a formar parte en 2025 del equipo de la gira Basada de una historia real.

Will Smith, en un concierto de su última gira en verano de 2025 Getty Images

La demanda acusa a Smith de "preparar deliberadamente al Sr. Joseph para una mayor explotación sexual". Según el texto, tal y como recoge la agencia EFE, el cantante habría dicho al violinista: "Tú y yo tenemos una conexión tan especial que no tengo con nadie más".

Además, en el texto Joseph asegura que antes de un concierto de Smith, su bolso en el que guardaba la llave de su habitación de hotel se perdió durante horas antes de que la gerencia se lo devolviera. Según recoge EFE, esa noche, Joseph volvió y descubrió que alguien había entrado ilegalmente en la habitación y había dejado varias pertenencias, incluyendo toallitas húmedas, un frasco de medicamento contra el VIH con el nombre de otra persona y una nota que decía: "Brian, vuelvo como muy tarde a las 5:30, solo nosotros (un corazón dibujado), Stone F".

Denuncia del incidente, despido y estrés postraumático

Ante esta situación, el músico informó del incidente tanto a la seguridad del hotel como a los gerentes de la gira, además de denunciar la situación ante la policía. Según él, días después un miembro del equipo lo "humilló" acusándolo de inventarse la situación.

En la demanda se alega que, debido al despido, Joseph sufrió trastorno de estrés postraumático y pérdidas económicas. Además, denuncia haber sufrido represalias, por lo que solicita una indemnización por daños y perjuicios.