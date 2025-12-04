Jada Pinkett Smith, demandada por amenazar de muerte a un amigo de Will Smith

Will Smith y Jada Pinkett Smith vuelven a estar de plena actualidad. La esposa del actor y cantante ha sido acusada de amenazar a uno de los fuera amigos más cercanos de su marido, Bilaal Salaam, quien ha presentado una demanda por tres millones de dólares contra Pinkett Smith.

Salaam argumenta en su requerimiento que la actriz y productora le amenazó e intentó silenciarle, llegando a decirle que si continuaba aireando sus asuntos personales terminaría "desapareciendo o recibiendo una bala", en el vestíbulo del cine Regency Calabasas Commons en septiembre de 2021, mientras él estaba en la fiesta privada del cumpleaños de Will Smith.

"Mientras se encontraba en el vestíbulo, Jada Pinkett Smith se acercó al demandante acompañada de aproximadamente siete miembros de su séquito, mostró una actitud verbalmente agresiva y lo amenazó, diciéndole que, si continuaba 'revelando sus asuntos personales', podría 'desaparecer o recibiendo una bala'", afirma el texto de la demanda presentada por Page Six el pasado 7 de noviembre y a la que ha tenido acceso US Weekly.

Según Salaam, quien se autodenomina en el requerimiento como "el mejor amigo de Will Smith en casi 40 años", se le exigió "firmar un acuerdo de confidencialidad (NDA), 'o habría consecuencias'".

Asimismo, la demanda también alega que un asociado de Pinkett Smith le acompañó hasta su coche mientras continuaba amenazándolo. Seis meses después, el actor Duane Martin llamó presuntamente a Salaam para decirle que Pinkett Smith y su marido, Will Smith, "necesitaban urgentemente" su ayuda para gestionar las consecuencias con la imagen del actor tras el incidente en los Oscar de 2022 con Chris Rock.

Durante la gala, el protagonista de sagas como Men in Black o Dos policías rebeldes le propinó a Rock una sonora bofetada después de que este hiciera un chiste sobre la alopecia de su esposa Pinkett Smith. Esto tuvo graves consecuencias para Smith, quien en esta misma gala ganó el Oscar al mejor actor por El método Williams, y fue apartado de la Academia y de futuras galas de estos premios.

Salaam afirma que se le exigió realizar actividades que considera "ilegales, poco éticas o moralmente cuestionables", argumentando que "su conciencia no le permitiría involucrarse en ningún encubrimiento o campaña de relaciones públicas engañosas". Martin le habría asegurado presuntamente a Salaam que "tendría serios problemas con la demanda Jada Pinkett Smith por negarse a ayudar". Salaam argumenta que recibió amenazas por parte del círculo cercano del matrimonio Smith y que se orquestó una "campaña de represalia y difamación" contra él.

Sin embargo, recibió más amenazas cuando los Smith supieron que se encontraba escribiendo unas memorias acerca del tiempo que pasó con ellos. Pero, lejos de zanjar su disputa, Pinkett Smith y Salaam continuaron avivando el fuego con sus respectivas declaraciones en distintos podcasts. Salaam llegó a asegurar en su paso por Unwine With Tasha K en noviembre de 2023 que había sorprendido a Will Smith en el pasado teniendo relaciones sexuales con Martin.

Por su parte, Pinkett Smith se pronunció al respecto en The Breakfast Club negando públicamente que su marido hubiese mantenido relaciones sexuales con Martin. "Déjame decir esto: es ridículo, ¿no? Y no tiene sentido", aseguró entonces la mujer de Will Smith. Hasta el momento, ni Jada Pinkett Smith ni Will Smith se han pronunciado sobre la demanda presentada por Salaam, quien reclama tres millones de dólares en concepto de daños y perjuicios, además de una "disculpa pública" por las presuntas declaraciones que la actriz y productora realizó sobre él.