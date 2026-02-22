En Reino Unido hablan de cómo va la economía de España de una forma que va a impactar a diestro y siniestro

Uno de los diarios económicos más importantes a nivel mundial, el medio británico Financial Times, una de las fuentes más influyentes en el sector financiero internacional, ha dedicado un extenso análisis a lo que está ocurriendo con la economía de países del sur de Europa, como España.

En el artículo, publicado esta misma semana, el diario británico habla de "las economías periféricas resurgentes de Europa". "La disciplina fiscal y las reformas estructurales están dando resultados", ha señalado en su opinión editorial.

"Una vez que se consolida, un apodo despectivo puede ser difícil de cambiar", ha reconocido, antes de reconocer que la situación de estos países poco tiene que ver con la de hace algo más de una década.

"Pero las economías periféricas de Europa han renovado su imagen de forma impresionante. El acrónimo despectivo 'PIIGS' —que abarca Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España— fue en su día sinónimo de las dificultades fiscales, el alto desempleo y la inestabilidad política de estas naciones", ha recordado.

En este caso, queda claro que todo lo que baja, también sube y han destacado que "más de una década y media después de la crisis de la deuda soberana europea que dio origen a la etiqueta, se han transformado en los puntos más brillantes del continente".

El "resurgimiento" de España

Desde el Financial Times han puesto en valor que "se prevé que Grecia, Portugal, Irlanda e Italia registren superávits presupuestarios primarios considerables este año". "En cambio, la ratio de deuda de Francia presenta una preocupante trayectoria ascendente", han razonado.

Y ojo, porque ponen en valor a las reformas del mercado laboral y dicen que "también han dado sus frutos". "En un contexto de alto desempleo, las economías periféricas de Europa implementaron políticas para impulsar el desarrollo de competencias y reducir el desempleo de larga duración y el trabajo precario", han expuesto.

"En el punto álgido de la crisis, España y Grecia tenían tasas de desempleo superiores al 25 %. Estas se han reducido a más de la mitad", han añadido, antes de explicar que países como Finlandia "ahora tiene la tasa más alta de la UE". "Mientras los países del norte de Europa luchan contra la escasez de mano de obra cualificada, España e Italia han implementado medidas para atraer trabajadores extranjeros", han justificado.

Al poner la lupa sobre España, el medio británico ha destacado que "el regreso del turismo tras la pandemia ha ayudado", pero ha apuntado a que "estas economías también se están diversificando".

"El resurgimiento de España se ha visto impulsado por la inmigración y una creciente especialización en energías renovables".

"La tasa de crecimiento de Irlanda, a menudo errática debido a las actividades contables de las multinacionales que se instalan allí por motivos fiscales, se sustenta en la actividad tecnológica, farmacéutica y de ciencias de la vida".

"El año pasado, los índices bursátiles de referencia de España e Italia también superaron las ganancias de Francia y Alemania".

También hablan de que sigue habiendo "problemas políticos", como en España, que "no ha podido aprobar un presupuesto desde 2023". "No obstante, estos países merecen ser elogiados por su resurgimiento. Demuestran que una dosis de disciplina fiscal y reformas disruptivas, por dolorosas que sean, pueden generar beneficios a largo plazo en forma de mayor crecimiento y mayor margen de maniobra fiscal", ha zanjado.