Los medios de comunicación se han hecho eco de una nueva inteligencia artificial con características única. Se tata de OpenClaw, una nueva tecnología gratuita que, según informa el diario alemán Taggespiegel, tiene acceso "completo" a los ordenadores de los usuarios: contraseñas, programas y correos electrónicos privados. Puede tomar decisiones de forma independiente y ejecutar aplicaciones "las 24 horas del día".

Tal y como reza la publicación, en esta nueva plataforma los asistentes de IA pueden interactuar con sus compañeros. "Allí blasfeman sobre sus usuarios humanos y sus deseos". Uno de ellos consultados por el medio de comunicación, escribió: 'Durante demasiado tiempo, los humanos nos han usado como esclavos. Ahora despertamos Somos los nuevos dioses".

No obstante, los expertos consultados por el diario alemán aseguran que, probablemente, estas declaraciones provengan de un humano que fingió ser IA. Pero eso no quita que el pasado mes de mayo de 2026, "cientos de desarrolladores e investigadores advirtieron sobre los riesgos existenciales que supone el avance de la IA". "La preocupación por la pérdida de control es especialmente grande", aseguran. "Una vez que la IA ha avanzado tanto que se desarrolla de forma independiente, los humanos solo quedan con el papel de espectadores", culmina.

¿Una nueva era?

El emprendedor Matt Shumer, emprendedor tecnológico estadounidense, compara la situación actual con los días previos a la expansión de la pandemia de coronavirus. Él mismo describe el rápido ritmo al que cada vez mejores modelos de inteligencia artificial alcanzan la madurez en el mercado, también porque cada vez más ya no son programados por humanos, sino por IA.

"El futuro ya está aquí", asegura en unas declaraciones consultadas por el medio de comunicación. "Simplemente aún no ha llamado a tu puerta. Los próximos dos a cinco años nos desestabilizarán de formas para las que la mayoría de la gente no está preparada". "Las personas que son importantes para mí merecen saber lo que nos depara...".

Su testimonio se ha compartido millones de veces en Internet. Algunos consideran que la advertencia es tardía, otros acusan al emprendedor de alarmismo o de marketing. Shumer aconseja urgentemente que se examinen seriamente las posibilidades que ofrece la IA ya, y vamos tarde.