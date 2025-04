Val Kilmer, el hombre que fue Batman y Jim Morrison, muere a los 65 años

Val Kilmer, un actor de Hollywood que alcanzó el estrellato con papeles como los de Jim Morrison y Batman, falleció el martes en Los Ángeles, según informa The New York Times. Tenía 65 años. "Sus talentos versátiles y personalidad esquiva también lo convirtieron en un actor secundario de alto perfil", más allá de estos protagonistas que todos recordamos, indica el diario norteamericano.

La causa de la muerte, agrega, ha sido una neumonía, según informó su hija, Mercedes Kilmer. Kilmer fue diagnosticado con cáncer de garganta en 2014 y posteriormente se recuperó del mismo. En sus apariciones de la última década se hizo común verlo con los efectos de la necesaria traqueotomía, que no le impidió acudir a estrenos o participar en actividades benéficas, por ejemplo, con Naciones Unidas.

Alto y atractivo, con aires de estrella de rock, Kilmer, de hecho, interpretó a un roquero en varias ocasiones al principio de su carrera, cuando parecía destinado al éxito de taquilla. Debutó en el cine con una parodia humorística de películas de espías sobre la Guerra Fría, Top Secret! (1984), donde interpretó a un músico estadounidense que complacía al público y movía las caderas en Berlín, involucrado sin saberlo en un complot de Alemania del Este para reunificar el país.

Ofreció una interpretación exacta como Morrison, el emblema de la sensualidad psicodélica, en The Doors (1991) de Oliver Stone, e interpretó el cameo de Mentor -un Elvis consejero imaginado por el protagonista antihéroe de la película, interpretado por Christian Slater- en True Romance (1993), una violenta película de aventuras sobre drogas escrita por Quentin Tarantino y dirigida por Tony Scott.

Kilmer tuvo un papel destacado (por delante de Sam Shepard, dice el NYT) en Thunderheart (1992), interpretando a un agente inexperto del FBI que investigaba un asesinato en una reserva indígena de Dakota del Sur, y en El Santo (1997), un thriller sobre un ladrón elegante y astuto que juega al gato y al ratón con la mafia rusa. Quizás el más famoso, entre Michael Keaton y George Clooney, fue el papel principal en Batman Forever (1995), donde luchó en Gotham City contra Dos Caras (Tommy Lee Jones) y el Acertijo (Jim Carrey), aunque ni Kilmer ni la película fueron considerados representantes estelares de la franquicia de Batman.

Val Kilmer y Nicole Kidman, en Batman. Warner Bros. Pictures

"El público serio estará menos interesado que nunca en lo que se esconde bajo la capa o capucha de Batman", escribió Janet Maslin en The New York Times. "No hay mucho que contemplar aquí más allá del espectáculo de la utilería efectista y el kitsch de los buenos actores (quienes últimamente han tenido un mejor trabajo en otros lugares) vestidos para un Halloween al rojo vivo", añadía la crítica.

Pero para entonces, otra faceta, quizás más interesante, de la carrera de Kilmer ya se había desarrollado. En 1986, el Sr. Scott lo eligió para su primera película de gran presupuesto, Top Gun, un drama de aventuras cargado de testosterona sobre pilotos de combate de la Marina en entrenamiento, en el que el Kilmer interpretó al rival frío y arrogante de la estrella de la película, Tom Cruise. Fue un papel que sentó precedente para varias de las otras apariciones destacadas como coprotagonista o miembro de un elenco estelar que lo convirtieron en un mito de los años 90.

Formó parte de una banda de ladrones en Heat (1995), una historia urbana que sirvió de vehículo para Robert De Niro como el cerebro de un atraco y para Al Pacino como el policía que lo persigue. Fue coprotagonista, junto a Michael Douglas, en The Ghost and the Darkness (1996), una película de época sobre la caza de leones ambientada en el África de finales del siglo XIX. En Pollock (2000), protagonizada por Ed Harris como el pintor Jackson Pollock, interpretó a su colega artista, Willem de Kooning. Interpretó a Filipo de Macedonia, el padre de Alejandro Magno (Colin Farrell), en la grandiosa epopeya de Oliver Stone, Alejandro (2004).

"Lo que Val tiene como actor es algo que los grandes actores tienen: que hacen que todo parezca improvisado"

A lo largo de su carrera, Val Kilmer dejó a menudo una impresión, tanto en los espectadores como en los cineastas, de imprevisibilidad. “La mayoría de los actores reconocen que hay algo diferente en Val de lo que se ve a simple vista”, dijo Stone en una entrevista de 2007 para un segmento de la serie de televisión Biografía. David Mamet, el dramaturgo y guionista que dirigió al Sr. Kilmer en el thriller político Spartan (2004), añadió: "Lo que Val tiene como actor es algo que los grandes actores tienen: que hacen que todo parezca improvisado".

En la pantalla, era carismático y a la vez curioso, un actor que no dejaba que sus personajes revelaran sus emociones fácilmente. Fuera de la pantalla, tuvo sus desacuerdos, especialmente al principio de su carrera, cuando se ganó la reputación de hosco y egocéntrico. Un artículo de portada de 1996 sobre él en Entertainment Weekly se titulaba El hombre que Hollywood ama odiar.

"Ofendía a la gente por ser difícil de entender", dijo Stone, una de las varias personas que a lo largo de los años dijeron que el Sr. Kilmer los desanimó para luego volver a animarlos. Robert Downey Jr., quien coprotagonizó con Kilmer la irónica película de misterio de 2005 Kiss Kiss Bang Bang, reconoció que no lo soportaba cuando se conocieron, aunque con el tiempo se hicieron grandes amigos. "Estoy seguro de que no es ninguna novedad para usted que es crónicamente excéntrico", dijo.

Actor de vocación

Val Edward Kilmer nació en Los Ángeles el 31 de diciembre de 1959 y creció en el barrio de Chatsworth, en el extremo noroeste de la ciudad, donde sus vecinos eran Roy Rogers y Dale Evans, sus compañeros de instituto.

Sus compañeros de reparto fueron Kevin Spacey y Mare Winningham. Su padre, Eugene, promotor inmobiliario, y su madre, Gladys Ekstadt, se divorciaron cuando Val tenía 9 años. Su hermano menor, Wesley, se ahogó en una piscina en 1977, un suceso que atormentó a Kilmer durante años.

Los recuerdos de esa pérdida fueron el centro de su actuación en The Salton Sea (2002), sobre un hombre impulsado por la culpa que busca redención tras presenciar el asesinato de su esposa y no poder salvarla. “Hay varios momentos de la película en los que el tipo simplemente no puede seguir adelante”, dijo el Sr. Kilmer en una entrevista con The New York Times en 2002. “No volví a la realidad hasta dos o tres años después de la muerte de mi hermano”.

Val Kilmer ensayando para 'The Saint', en 1997. Getty Images

Solicitó plaza en la Juilliard School de Nueva York y, a los 17 años, se convirtió en uno de los estudiantes más jóvenes admitidos en el programa de actuación de la escuela. En Juilliard, él y varios compañeros de clase escribieron e interpretaron How It All Began, una adaptación de la autobiografía del guerrillero urbano de Alemania Occidental, Michael Baumann. En 1981, tras graduarse, Kilmer participó en una producción profesional de la obra en el Public Theater.

Debutó en Broadway en 1983 con The Slab Boys, un drama de John Byrne sobre jóvenes trabajadores de una fábrica de alfombras escocesa, en el que también participaron Sean Penn y Kevin Bacon. Posteriormente, interpretó a Hamlet en el Festival de Shakespeare de Colorado en Boulder en 1988 y al protagonista masculino, Giovanni, junto a Jeanne Tripplehorn en una producción del Public Theater de la tragedia Tis Pity She's a Whore, dirigida por JoAnne Akalaitis, en 1992.

El matrimonio de Kilmer con la actriz Joanne Whalley, a quien conoció en el rodaje de la película infantil de fantasía Willow (1988) de Ron Howard, terminó en divorcio. Le sobreviven sus hijos, Mercedes y Jack.

Kilmer vivió en un rancho cerca de Santa Fe durante muchos años y en una ocasión consideró postularse a gobernador de Nuevo México.

Otros trabajos cinematográficos importantes del Sr. Kilmer incluyen La isla del Dr. Moreau (1996), una película de terror basada en una novela temprana de H.G. Wells; El país de las maravillas (2003), una historia de asesinato basada en un crimen real en la que interpretó a la estrella porno John Holmes; y Twixt (2011), dirigida por Francis Ford Coppola, sobre un escritor de terror cuya gira de promoción de libros lo lleva a un pueblo espeluznante atormentado por el asesinato de unos niños ocurrido hace años.

Al igual que su compañero actor Hal Holbrook, Kilmer sentía una gran fascinación por Mark Twain, y dedicó muchos años a investigar y escribir una obra unipersonal, Ciudadano Twain, que comenzó a representar por todo el país en 2010. "Kilmer, quien tenía problemas para controlar su peso, atribuyó su interés por Twain a haberlo ayudado a adelgazar por fin", dice el diario.

También apareció como Twain en una adaptación cinematográfica de 2014 de la obra de Twain, Tom Sawyer y Huckleberry Finn, y planeaba dirigir y protagonizar una película que escribió sobre Twain y Mary Baker Eddy, la fundadora de la Ciencia Cristiana, a quien Twain criticó repetidamente. Kilmer pertenecía a la Ciencia cristiana.

En una entrevista con The Hollywood Reporter en 2012, Kilmer habló sobre su ausencia del Hollywood convencional durante una década o más y reconoció que su trayectoria profesional había sido inusual. Tenía otros intereses, dijo; quería pasar tiempo con sus hijos. "No me arrepiento de nada", dijo, y añadió: "Es un dicho, pero en parte es cierto: una vez que eres una estrella, siempre lo eres. La pregunta es: ¿a qué nivel?".