Vuelve el iPod: los más jóvenes están rescatando este viejo dispositivo para escuchar música "sin las distracciones de los móviles"

Hace cuatro años que Apple dejó de fabricar sus míticos iPods y las ventas de segunda mano no paran de crecer. Tal y como informa AP News, este interés está impulsado principalmente por jóvenes que, más allá de estar interesados en el aspecto retro, sino también por el deseo de escuchar música de forma enfocada y con listas de reproducción no determinadas por algoritmos.

Ben Wood, analista jefe de CCS Insight, explica en declaraciones al medio de comunicación que "hay una tendencia creciente, especialmente entre los usuarios más jóvenes, a mitigar la facilidad con la que pueden distraerse con los smartphones, a menudo impulsada por preocupaciones de salud mental y bienestar". "Tener un dispositivo dedicado a la música, como un iPod, es una buena forma de reducir la dependencia a un teléfono inteligente y evitar verse atraído por otras actividades, como navegar por las redes sociales, cuando en realidad solo quieres escuchar música".

Según los datos consultados por el diario, Apple vendió 450 millones de ejemplares en solo dos décadas y ahora es fácil hacerse con uno en el mercado de segunda mano. Sin embargo, hay que llevar cuidado, algunas páginas de compras online, como Ebay, son de vendedores con base en China y "algunos compradores han dejado comentarios quejándose de que recibieron un dispositivo usado o reacondicionado en un embalaje falsificado"

El problema del cargador

Según el artículo, las generaciones posteriores del iPod Touch usaron el cable Lightning de Apple, pero todos los demás modelos requieren un cable de carga de 30 pines, que tiene un enchufe ancho y plano característico. El problema es que Apple ya no fabrica este tipo de cargadores, pero se pueden conseguir a través de fabricantes de repuestos.

Asmismo, si la carga no reactiva, puede que haya que cambiar la batería. O quizá haya algo más que no vaya bien, como una salida de auriculares rota o una pantalla dañada. Apple sigue reparando iPods, pero solo para las dos últimas generaciones del Touch.

Incorporación de la música

Para incorporar archivos musicales en el iPod se necesita un ordenador. Para los de marca Windows, en el periódico se asegura que el programa iTunes es suficiente para gestionar el dispositivo. De esa forma, para añadir archivos de música digital desde tu ordenador, arrastra los archivos a iTunes y suéltalos en la biblioteca musical del iPod. Para añadir una canción que hayas comprado previamente en iTunes, descárgala primero en tu ordenador, haz clic derecho y selecciona "Añadir al dispositivo".