Young Miko aterriza en Madrid y cautiva a un público al que ya tenía ganado

Europa Press via Getty Images

No ha empezado puntual, pero su público ha estado más que entregado. La cita era a las 20.30. Cuando los relojes estaban a punto de marcar menos diez, la multitud, en su mayoría, conformada por niñas, chicas y mujeres ha empezado a corear su nombre con las linternas del móvil encendidas en un Palacio de los Deportes a punto de apagarse. Y, con este telón de fondo, tras el escenario Young Miko ha empezado a cantar.

Lo ha hecho sentada en las escaleras. Y han sido las tres pantallas que custodiaban el escenario las que han revelado que empezaba el espectáculo. La puertorriqueña lo ha hecho al son de Rookie of the year. No ha colgado el cartel de "todo vendido", pero todas las presentes estaban totalmente entregadas. A cada paso de baile que ejecutaba Miko, que han ido perdiendo timidez con el transcurso de las canciones. Y también a cada tema, comentario o gesto de la protagonista.

Cuando ya tenía captada la atención del público, que se ha unido a ella en temas como Lisa, se ha dirigido directamente a él. No lo ha hecho en muchas más ocasiones en las casi dos horas que se ha extendido el espectáculo. En otra de las ocasiones se ha parado a leer alguna de las pancartas que le han dedicado algunas de sus seguidoras.

"Gracias a ti, mi reina, por estar aquí conmigo", ha respondido a uno de los mensajes en cartulina. Otras le han pedido abrazos que ella ha prometido dar antes de que acabara el show. De hecho, más adelante, cuando se iba intuyendo el final, al son de Fina, mientras retumbaba la parte que recita Bad Bunny en los altavoces, Miko se ha bajado del escenario para acercarse a las primeras filas de la pista.

No ha habido ningún artista invitado, pero ello no ha sido impedimento para que la puertorriqueña, de apenas 24 años, ofreciera a sus fans esa parte del repertorio. Durante la primera mitad, ha hecho lo propio con EN LA CITY, que grabó junto al argentino Trueno, o la de 8 AM, de Nicki Nicole. Y, hacia la recta final del espectáculo, ha hecho lo propio con Chulo Pt.2, a la que tanto ella como Tokischa se unieron a la catalana Bad Gyal, con las que tiene en colaboración con Feid y su trabajo junto a la Villano Antillano.

El ecuador del concierto ha llegado con la presentación de la banda. La han acompañado a lo largo de todo el concierto un teclista, un guitarrista, un batería, un bajista y a la corista. El escenario ha cobrado una estética más propia de videojuego para que arrancara con algunas canciones de su último disco, att. Es el caso de tamagotchi y princess peach.

Todo ello en un repertorio en el que ha conjugado sus canciones más nuevas y ha agradecido a aquellas que la acompañan desde hace tiempo. Junto a estas, que han sido la mayoría que estaban en el recinto, ha entonado a capella, algunos versos. Y, aunque ha amenazado con irse tras tocar algunos de sus hits, el recién rebautizado Movistar Arena ha reclamado una última canción. Y la guinda de pastel ha sido la Young Miko: Bzrp Music Sessions, Vol. 58.

Así ha culminado esta visita por la capital, enmarcada en el XOXO Tour 2025, con el que está presentando en directo att. La siguiente parada la hará el 23 de mayo en Barcelona. El escenario será el del Sant Jordi Club y, ya después, volverá a cruzar el charco para continuar con su gira en Queens, pero ya en junio.