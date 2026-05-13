David Klenerman, Pascal Mayer y Shankar Balasubramanian, pioneros en secuenciación rápida del ADN, Premio Princesa de Asturias de Investigación

Momento en el que se anuncia que los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y el biofísico francés Pascal Mayer son Premio Princesa de Asturias de Investigación.

El jurado del Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica ha distinguido a los pioneros de la secuenciación rápida de ADN por el hito que ha supuesto dar con "una herramienta genética de uso cotidiano".

Por este avance científico han sido reconocidos hoy los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y el biofísico francés Pascal Mayer, pioneros de la tecnología que permite llevar a cabo este proceso de forma rápida, precisa, a bajo coste y a gran escala.

El jurado, que ha estado presidido por el científico español Pedro Miguel Echenique Landiríbar, ha destacado que los métodos desarrollados por los galardonados han impulsado el diagnóstico clínico y la investigación en biología, biomedicina, medicina forense y ecología.

Antes de los desarrollos de estos tres investigadores, la secuenciación de un genoma humano completo requería "meses y millones de euros", mientras que "hoy puede hacerse en un día y de una forma miles de veces más económica", ha valorado el jurado.

"Estas tecnologías han dado lugar a una herramienta genética de uso cotidiano que ha revolucionado la medicina personalizada", según recoge el acta que ha sido leída este mediodía en Oviedo.

Esta candidatura fue propuesta por el bioquímico estadounidense Philip Felgner, que en 2021 fue distinguido con este mismo premio junto a otros seis investigadores por el desarrollo de las vacunas contra la covid.

Toman el relevo de Mary-Claire King

Este galardón, al que este año optaban cincuenta y seis candidaturas de veinticuatro nacionalidades, está destinado a distinguir "la labor de cultivo y perfeccionamiento de la investigación, descubrimiento y/o invención en la astronomía y la astrofísica, las ciencias médicas, las ciencias tecnológicas, las ciencias de la Tierra y del espacio, las ciencias de la vida, la física, las matemáticas y la química, así como de las disciplinas correspondientes a cada uno de dichos campos y de las técnicas relacionadas con ellas".

El año pasado fue reconocida con este premio la genetista estadounidense Mary-Claire King por sus trabajos pioneros para la prevención del cáncer y su contribución a salvar millones de vidas, y en las ediciones más recientes también fueron distinguidos los avances en el control de la diabetes, el tratamiento contra las bacterias resistentes a los antibióticos o el desarrollo de la inteligencia artificial.

El de Investigación Científica y Técnica ha sido la tercera categoría en fallarse este año, después de que la semana pasada se concediera el de Comunicación y Humanidades a la productora de animación japonesa Studio Ghibli y la anterior el de las Artes a la cantante estadounidense Patti Smith.

Aún quedan por fallarse los premios de Cooperación Internacional, el 20 de mayo; Ciencias Sociales, el 26 del mismo mes; Deportes, el 3 de junio; Letras, el 10 de junio, y Concordia, el 17 de junio.

El acto de entrega de los Premios Princesa de Asturias, que este año llegan a su cuadragésimo sexta edición, se celebra tradicionalmente en el mes de octubre en una solemne ceremonia presidida por los reyes, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, en el Teatro Campoamor de Oviedo.