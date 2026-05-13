Lamine Yamal ondea la bandera de Palestina y El Gran Wyoming reacciona en casi dos minutos cristalinos

El Gran Wyoming, presentador de El Intermedio, programa nocturno de LaSexta, ha elogiado en un discurso de casi dos minutos a Lamine Yamal por su gesto de ondear la bandera de Palestina durante la celebración del F.C. Barcelona por la capital catalana tras conquistar la 29.ª Liga española el pasado domingo al vencer al eterno rival, el Real Madrid, por 2-0 en el Camp Nou.

Un gesto que ha dado la vuelta al mundo y es precisamente lo que destaca el popular presentador, poniendo en valor que alguien tan joven y con tanta repercusión (más de 40 millones de seguidores tan solo en Instagram) se haya pronunciado sobre el conflicto en Palestina.

"Lamine Yamal quiso acordarse del genocidio en Gaza y de la situación en Palestina ondeando la bandera durante la celebración de haber ganado la liga. La imagen, como no puede ser de otra manera, ha dado la vuelta al mundo. Pero el problema no es de la imagen... Es del mundo", ha expresado al principio de su monólogo.

"Un futbolista no pertenece a un gremio muy comprometido"

Sobre precisamente el mundo se ha preguntado: "¿Cómo estará para que sea noticia que alguien apoye a un pueblo que está sufriendo un exterminio? Quizás en este caso es lógica la sorpresa porque estamos hablando de un futbolista que no pertenece precisamente a un gremio muy comprometido".

Además, ironiza con los futbolistas alegando que es igual de "difícil" verlos en una manifestación que en el "orgullo gay": "Bueno, aunque eso tiene sentido, porque para sobarse con otros tíos sudorosos no tienen que ir a una carroza del desfile, solo tienen que marcar un gol".

Ha calificado este gesto de Yamal es "muy valiente" y recuerda que apenas tiene 18 años, que es la estrella de su equipo y también de la selección española: "Y probablemente esto le vaya a traer algunos problemillas, incluso con su entrenador".

"No entiendo qué tiene que ver la profesión con las ideas"

De Hansi Flick, entrenador del club culé, también se ha acordado después de que afirmara en rueda de prensa que no estaba de acuerdo con el gesto porque no es el trabajo de los futbolistas: "Son cosas que no me gustan. Lo he hablado con él y le he dicho que si él quiere hacerlo, es decisión suya, ya es mayor de edad. Nosotros nos dedicamos a jugar al fútbol y tenemos que tener en cuenta lo que la gente espera de nosotros".

"Cuando veo a la gente llorando de emoción te das cuenta del porqué estamos aquí. Y esto para mí es lo más importante, lo primero", remató Flick. Wyoming fue sarcástico al respecto: "No entiendo qué tiene que ver la profesión con sus ideas. ¿Quién puede denunciar un genocidio? ¿Los cantantes de ópera? ¿Los torneros fresadores? Todos tienen una profesión, todo el mundo tiene derecho a hablar".

Remata su monólogo también irónicamente: "Los futbolistas que lo hagan a su manera, poniéndose la mano en la boca como cuando hablan en el campo".