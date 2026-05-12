Tinos y desatinos de Florentino Pérez, el "ser superior" al mando del Real Madrid

"Me da vergüenza decirlo, pero me han elegido el mejor presidente de la historia", lanzaba Florentino Pérez cuando este martes le planteaban la remota posibilidad de hacer autocrítica.

El anuncio de una rueda de prensa de urgencia del presidente del Real Madrid disparaba todos los rumores, aunque la práctica totalidad apuntaba en una misma dirección, una dimisión que no ha llegado. Al contrario, Florentino se ha hecho fuerte y ha anunciado un adelanto electoral con él como candidato de nuevo.

Hasta ahí iría lo normal, dentro de lo especial de la escena, pero tras su anuncio Florentino Pérez se ha lanzado en una espiral de ataques a la prensa... y prácticamente a todo lo que se movía en un registro nunca antes visto (en público) en él.

En borradores se quedan decenas de miles de artículos en los editores de todo el mundo hablando del Real Madrid sin Florentino. Eso, de momento, no pasará, pero su 'no adiós' sí es un buen momento para recordar los hitos y errores del también presidente de ACS. O, en palabras más Huff, los tinos y desatinos de Florentino, aquel 'ser superior' como le definió su delfín, Emilio Butragueño.

Sus tinos

Las siete Champions (y otros títulos futbolísticos): mucho más que galácticos

Evidentemente, toca empezar por lo obvio. Nadie al frente del Real Madrid ha ganado lo que ha ganado Florentino Pérez. A lo largo de los 23 años que lleva de mandato (en dos periodos, entre 2000 y 2006 e initerrumpidamente desde 2009), han sido 37 los trofeos de fútbol y 29 los de baloncesto alzados y lucidos en las pobladas vitrinas del Santiago Bernabéu.

Con su llegada en 2000 logró lo que parecía imposible, vestir a Luis Figo de blanco. Aquel 'robo' al Barcelona nunca olvidado en el Camp Nou, abrió la puerta al 'Madrid de los galácticos'; por momentos una máquina, por momentos un gigante difícil de gestionar. Pero los titulos fueron cayendo de forma indiscutible y con la llegada de Cristiano Ronaldo, Benzema, Modric, Kroos y compañía, el Real Madrid se hizo amo y señor de Europa y del mundo.

Si hablamos de fútbol no es simplemente que nadie haya ganado tanto, es que tampoco han ganado tanto bueno, porque sus siete Champions, cinco de ellas en la última década, le sitúan en el olimpo de los presidentes. En paralelo y "a pesar de Negreira", como ha vuelto a señalar en su rueda de prensa, otras 7 Ligas y 3 Copas del Rey, así como 7 Mundialitos/Intercontinentales o 6 Supercopas de Europa.

Mucho más que títulos de baloncesto: el Madrid vuelve a la élite

Sobre la cancha de baloncesto el palmarés es igualmente histórico, pero bajo su mano lo que logró fue incluso más importante, un cambio de dinámica de un equipo roto. No fue fácil y le tocó lidiar con años deslucidos en la sección, sin apenas títulos, hasta el punto de sonar rumores de desaparición. En ese contexto crítico, Florentino apostó por el baloncesto blanco tirando de chequera y de producto nacional.

Con Pablo Laso a los mandos del equipo, y con estrellas con Rudy Fernández, Sergio Llull, Felipe Reyes o Sergio Rodríguez, el Real Madrid volvió a la élite europea y mundial. Volvieron los títulos hasta convertirse en una 'rutina' año tras año. 9 Ligas, 3 Euroligas, 7 Copas del Rey... así hasta 29.

Modernización institucional, saneamiento económico y 'nuevo' Bernabéu

Mientras anunciaba y cerraba a sus primeros 'galácticos' en 2001, Florentino Pérez logró la aprobación del Ayuntamiento de Madrid para la recalificación de los terrenos que correspondían a la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid en Chamartín.

La venta a gran escala de las parcelas disparó el beneficio del Real Madrid, que pudo salir de la deuda que atravesaba, y abría la puerta la construcción de la futura Ciudad Deportiva de Valdebebas, punto y aparte en la modernización del club.

Muchos años después el Madrid estrenaba su nueva casa, el nuevo Santiago Bernabéu, renombrado Bernabéu en una operación que se adentra de lleno en los 'desatinos'. El remozado de la infraestructura supuso, no obstante, un paso adelante tecnológico y de marca del Real Madrid a ojos del mundo y en plena era de los 'superestadios'.

El club más grande (y valorado) del mundo

Hablamos de palmarés, hablamos de peso y presencia en redes sociales y hablamos, sobre todo relevante a ojos de un presidente empresario, de la marca como activo de mercado. Porque el Real Madrid es el club con mayor valor de mercado. No ha dudado Florentino en usar ese comodín en la rueda de prensa.

Son dos los 'respaldos'. Por un lado Forbes, que fija en 6.750 millones de dólares (unos 5.750 millones de euros) el valor de la propia 'empresa' madridista, situándole como principal referente mundial por cuarto año consecutivo. A nivel de plantilla, otro hito. El conocido portal Transfermarkt, medidor de valores oficiales y estimados en tiempo real de clubes y jugadores, eleva a 1.340 millones de euros el cómputo total del valor de la plantilla blanca.

Un paso adelante a medio dar: el nacimiento del Real Madrid femenino

Fue una noticia relevante para el auge y consolidación del fútbol femenino en España y en buena parte del mundo, pero el proyecto parece aún a medio hacer. Fue en 2019, cuando el club aprobó la compra de los derechos del joven CD Tacón, equipo madrileño que un año más tarde tornaría en el Real Madrid Club de Fútbol Femenino.

Su 'creación' impulsó también el desarrollo de categorías inferiores. Desde los primeros compases, las jugadoras blancas han conseguido situarse en los puestos altos de la Liga F, pero muy lejos en juego y resultados del absoluto dominador, el Barça. Seis años después, el Real Madrid femenino sigue sin abrir su palmarés... ni jugar en el Bernabéu, algo que Florentino habría prometido para cuando ganen el primer título, según confesó Athenea del Castillo.

Sus desatinos

Esta segunda etapa, además de los éxitos en Champions, también ha dejado varias manchas en la gestión de Florentino Pérez, muchas de ellas relacionadas con las obras del nuevo Santiago Bernabéu.

Sobrecostes del Bernabéu

En el año 2017 el Ayuntamiento de Madrid dio luz verde al nuevo campo del Real Madrid, que quitaba sus famosas torres para hacer una nueva versión del campo moderna.

En un primer momento las obras iban a rondar los 500 millones de euros pero acabaron costando más del doble por, entre otras cosas, sobrecostes derivados de la guerra de Ucrania, si bien el propio Florentino ha detallado de nuevo hoy la estrategia de triple pago para hacer frente a los costes finales.

Con un videomarcador de 360 grados al más puro estilo de Estados Unidos, el nuevo estadio estaba preparado para albergar eventos de todo tipo, especialmente conciertos. Los vecinos de la zona lograron tumbar los conciertos y los ingresos derivados de los mismos se perdieron, descuadrando los presupuestos y los pagos de terceros que habían sido adelantados para las obras.

Una de las últimas quejas de los aficionados al Real Madrid tiene que ver con el precio de las entradas, lo que ha propiciado que el campo se llene de turistas y no de verdaderos aficionados, y el cambio de nombre para hacer el campo más universal. El campo pierde el Santiago para llamarse sólo Bernabéu y hacer el nombre así "más internacional".

A la gresca con LaLiga

Uno de los grandes enfrentamientos de Florentino Pérez en sus años de mandato, sobre todo en los últimos, ha sido con Javier Tebas, presidente de LaLiga. El Real Madrid, al contrario que los demás equipos, no permite a las cámaras de LaLiga que entren antes del inicio del partido y Movistar y Dazn tienen que hacer la previa fuera del campo.

Los jugadores del Real Madrid no hablan para los medios de la competición dentro del campo y las cámaras, como pasa con otros equipos, no pueden acceder al vestuario ni se pone una pértiga para escuchar las arengas del entrenador. Además, como anécdota, el Real Madrid no se ha sumado ni a participar en la jornada retro de LaLiga en la que los equipos jugaban con equipaciones antiguas.

A la gresca con los árbitros

La gravedad del caso Negreira ha hecho que el Real Madrid tome una posición de choque frontal contra el estamento arbitral y sus críticas al Comité Técnico de Árbitros (CTA) desde Real Madrid TV ha sido criticados por algunos simpatizantes blancos.

En la última Asamblea de socios compromisarios de noviembre de 2025, Florentino Pérez cargó duramente contra el nivel del arbitraje español: “Es una vergüenza que de los 35 árbitros de campo españoles, FIFA no eligiera a ninguno”.

En la final de la Copa del Rey del 2025 los árbitros De Burgos Bengoechea y González Fuertes salieron llorando en la rueda de prensa previa a la final —un Madrid-Barça– para criticar los vídeos de Real Madrid TV contra ellos.

"Y por supuesto tampoco es normal que el Barcelona haya pagado, cualquiera que sea el motivo, al vicepresidente de los árbitros más de 8 millones de euros durante al menos 17 años. Tenía funciones importantes y es un periodo que coincide con los mejores resultados del Barcelona en nuestro país, casualmente", comentó también Florentino

La Superliga

La Superliga fue una de las grandes apuestas personales de Florentino Pérez. Una competición donde estuvieran sólo los grandes equipos de Europa hizo que la UEFA se enfrentase con el propio Florentino, que a principios de 2026 dio por finalizado el proyecto tras cinco años de tiras y afloja con el máximo estamento del fútbol a nivel de clubes.

Muchos criticaron que presentase en El Chiringuito de Josep Pedrerol esta nueva competición y no en una rueda de prensa con otros medios. Tras varios choques en los juzgados en febrero de 2026 se acabó la Superliga.

La UEFA, los clubes europeos y el Real Madrid anunciaron un acuerdo "por el bien del fútbol", cuyos principios servirán para resolver las disputas legales relacionadas con la Superliga, una vez que esos principios sean ejecutados e implementados".