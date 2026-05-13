Se acabó lo de ir de periodista siendo un agitador ultra: el Congreso prevé retirar este miércoles las acreditaciones de los activistas Vito Quiles y Bertrand Ndongo

En el Congreso, los invitados que acuden de vez en cuando a la tribuna del hemiciclo no pueden siquiera aplaudir, mucho menos gritar desde sus butacas. Que se lo digan si no a Irene, la mujer que hace unos días reprendió a los diputados por tumbar el decreto de vivienda que prorrogaba los alquileres. "¡Haced algo ya, coño!", profirió Irene antes de fuera expulsada de la tribuna. Sin embargo, desde hace unos años, en el Congreso sí se pueden interrumpir las ruedas de prensa, acosar a los diputados e intimidar a los periodistas y a los equipos de Comunicación de algunos grupos parlamentarios.

Sucede desde que activistas ultra como Vito Quiles o Bertrand Ndongo disfrutan de una acreditación de prensa, que debería estar reservada a profesionales de los medios de comunicación. Pero su presencia en el Congreso puede tener las horas contadas. Este miércoles, la Mesa del Congreso se reunirá a las 16.30 horas para decidir si retira, ya sea de manera temporal o definitiva, sus acreditaciones.

¿Por qué se les puede expulsar?

Hace meses, tras las constantes quejas de periodistas como de los grupos parlamentarios (a excepción de Vox y PP, que siempre han mostrado apoyo tanto a Quiles como a Ndongo), el Congreso aprobó una reforma del reglamento que abría la puerta a la revocación de credenciales de prensa a aquellas personas que pudieran cometer infracciones graves o muy graves, como faltar al respeto "a las reglas de cortesía en el recinto parlamentario y zonas o edificios adscritos al Congreso" o "proferir insultos, descalificaciones o atentar contra la dignidad de otras personas".

¿Cómo se decide si se ha cometido una infracción o no?

Cuando algún grupo o medio de comunicación estime que alguna de las personas con acreditación de prensa ha podido cometer alguna de las infracciones que recoge el nuevo reglamento, presenta una queja o denuncia ante el Consejo Consultivo de Comunicación del Congreso, del que forman parte todos los partidos políticos con representación en el Parlamento, asociaciones de periodistas y también la Dirección de Comunicación de la Cámara Baja. Una vez recibidas las quejas y denuncias, y en un proceso muy garantista (de ahí que pueda extenderse bastante en el tiempo), el Consejo Consultivo informa, un letrado del Congreso instruye y luego, como sucederá por primera vez este miércoles, la Mesa decide sobre las posibles sanciones.

¿Cuántas denuncias acumulan Quiles y Ndongo?

Vito Quiles, quien acude al Congreso en representación de Estado de Alarma, uno de los proyectos mediáticos y propagandísticos de Javier Negre, ha recibido ya nueve denuncias ante el Consejo Consultivo de Comunicación del Congreso, la última de ellas por interrumpir de manera constante la rueda de prensa de la portavoz de Sumar y Comuns, Aina Vidal, en la que anunciaba la presentación de una querella contra Bertrand Ndongo. Este último, que puede entrar en el Parlamento bajo el auspicio de Periodista Digital, ha sido denunciado hasta en tres ocasiones por diferentes motivos.

¿Sobre qué denuncias decidirá la Mesa?

A pesar de acumular un buen número de quejas, este miércoles la Mesa determinará las posibles sanciones para tan solo algunas de las denuncias presentadas. En congreso, la Mesa analizará los expedientes enviados por el Consejo Consultivo respecto a cuatro sucesos que considera graves y/o muy graves: las constantes interrupciones de Vito Quiles al portavoz del PSOE, Patxi López, durante una rueda de prensa y cuando no tenía el turno de intervención; los vídeos que también Quiles grabó a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, con su móvil y en una zona en la que no tenía autorización; y dos denuncias presentadas por la portavoz de Podemos, Ione Belarra, tras el asedio sufrido tanto por Vito Quiles como por Bertrand Ndongo.

Además, la Mesa analizará e iniciará el expediente de otras cuatro denuncias presentadas en los últimos días: una del PSOE respecto a la utilización de un despacho de una diputada del PP por parte de Vito Quiles, desde el que grabó un vídeo contra la mujer del presidente del Gobierno; la queja de Aina Vidal por los insultos de Bertrand Ndongo y el posterior acoso en la calle; una de la Asociación de Periodistas Parlamentarios sobre los insultos de Ndongo a un periodista de RNE el mismo día en el que llamó "idiota" a la portavoz de Sumar y Comuns; y la última respecto a las interrupciones de Vito Quiles el día que Aina Vidal y Verónica Barbero, portavoz de Sumar en el Congreso, anunciaron la querella contra Ndongo por hostigamiento.

¿Cuándo tiempo podrán ser sancionados?

Aunque depende de la decisión final que tome la Mesa, lo más probable es que por estas primeras quejas Vito Quiles y Bertrand Ndongo vean retiradas sus acreditaciones de prensa de manera temporal y a la espera de que continúen investigándose el resto de las denuncias. El veto a sus credenciales puede durar desde diez días por faltas leves hasta tres meses por faltas graves. En el caso de que la Mesa del Congreso estime que se han cometido faltas muy graves, la retirada puede ser definitiva.