Demi Moore convierte Cannes en una fiesta con su vestido efecto confeti

El Festival de Cannes arrancó este martes con el despliegue de glamour que le caracteriza pero también con el posicionamiento del jurado contra la censura política de Hollywood y una defensa de actores como Javier Bardem por su posicionamiento ante el genocidio en Gaza.

Dentro de ese jurado, presidido por el director surcoreano Park Chan-wook, está Demi Moore, que es uno de los rostros más mediáticos de esta edición del certamen. La actriz llegó a la ciudad francesa el pasado lunes y este martes ya dejó algunas imágenes para el recuerdo gracias a sus elecciones estilísticas.

La protagonista de La sustancia arrancó por todo lo alto con un vestido de lunares de colores con apliques que simulaban un confeti que salpicaba toda la prenda. Se trata de una prenda de la colección otoño 2026 de la firma francesa Jacquemus, Le Palmier, directamente sacada de la pasarela.

Demi Moore, posando ante los fotógrafos en Cannes Samir Hussein/WireImage

El vestido es una fantasía que juega con el efecto tridimensional, como si la actriz estuviera en su propia fiesta para dar el pistoletazo de salida al prestigioso festival.

Para su primer día en Cannes, Moore no solo ha elegido esta prenda rematada en un vistoso volante, sino que ha lucido el bolso a juego de la misma forma que se presentó en el desfile. Es el modelo Valérie, que el diseñador francés lanzó el año pasado en homenaje a su madre, fallecida en un accidente de tráfico cuando él tenía 18 años.

Detalle del bolso confeti de Demi Moore Frederic DIDES/Getty Images

Moore completó su look con unos zapatos blancos rematados con un pequeño lazo y unas gafas de sol en el mismo tono para protegerse del sol de la Riviera Francesa. Además, la actriz lució unos pendientes de diamantes y zafiros de la firma Hassanzadeh, combinados con dos anillos, uno de ellos también en diamantes y zafiros, mientras el segundo era de rubíes.

La protagonista de Ghost parece estar encantada con los diseños de Jacquemus, ya que para la alfombra roja de inaguración del festival, Moore también confió en el diseñador para que le hiciera un vestido a medida.

Demi Moore, en la alfombra roja de Cannes WireImage/Getty Images

Se trata de una prenda completamente cubierta en lentejuelas de escote palabra de honor y corte peplum, una de las tendencias que vuelve con fuerza esta temporada tanto en las alfombras rojas como en las tiendas. Moore también lució unas imponentes pendientes y collar de Chopard para empezar con buen pie la primera gran noche del festival.