Igualdad vuelve a elegir a Vodafone y Securitas para gestionar las pulseras antimaltrato

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante una entrevista para Europa Press, el 20 de junio de 2025, en Valladolid.

El Ministerio de Igualdad ha propuesto nuevamente a la unión formada por Vodafone España y Securitas Seguridad para hacerse cargo del sistema de pulseras telemáticas destinadas al control de agresores por violencia de género y violencia sexual.

La oferta presentada por ambas compañías se ha impuesto a la candidatura formada por Orange y Verisure, anteriormente conocida como Securitas Direct. El contrato incluye el mantenimiento y gestión de los dispositivos que permiten vigilar el cumplimiento de órdenes de alejamiento y otras medidas judiciales de protección para las víctimas.

La propuesta de Vodafone y Securitas obtuvo una valoración técnica mayor. La UTE logró 41,3 puntos sobre un máximo de 46 en apartados relacionados con el plan de transición del servicio, las telecomunicaciones y otros criterios técnicos, mientras que la oferta rival se quedó en 26,7 puntos.

También hubo diferencias en el apartado económico. Vodafone presentó una oferta de 67,5 millones de euros con IVA incluido, frente a los 70,3 millones planteados por Orange y Verisure.

Algunas actualizaciones del contrato

El nuevo contrato incluye algunas novedades, entre ellas destaca el aumento del número de dispositivos, que llegará a 17.660 durante la duración del contrato. Además, el Ministerio exigirá que haya un stock mínimo de 2.000 dispositivos disponibles para ser instalados en cualquier punto de España en menos de 24 horas.

También habrá cambios en el diseño. Las nuevas unidades serán mayoritariamente tobilleras en lugar de brazaletes, ya que ofrecen mayor resistencia frente a posibles manipulaciones. Incorporarán materiales antivandálicos, sensores de movimiento y temperatura corporal, mayor protección frente al agua y tarjetas eSIM integradas para impedir que puedan extraerse.

Además, otra de las mejoras será un sistema de alerta por bluetooth que permitirá detectar la proximidad directa entre el dispositivo del agresor y el de la víctima. Esa señal se añadirá a las alertas de distancia ya existentes.

Fallos en el funcionamiento de las pulseras

La decisión llega pocos meses después de que el Ministerio de Igualdad, dirigido por Ana Redondo, sancionara a Vodafone con una multa de 25.285 euros por un fallo detectado en noviembre de 2025 en el funcionamiento de las pulseras.

Tras abrir un expediente para investigar lo ocurrido, el ministerio concluyó que existían responsabilidades en la prestación del servicio y aplicó una penalización económica que fue descontada directamente del contrato vigente.