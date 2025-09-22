De su cántico personalizado a lo que no falta en su maleta: lo que no sabías de Mariona Caldentey

Campeona del mundo en 2023 y de la Women’s Nations League en 2024 con la Selección española, ganadora de la Champions 2024/25 con el Arsenal y con más de 25 como jugadora del FC Barcelona, la mallorquina Mariona Caldentey es una de las firmes candidatas al Balón de Oro femenino, que se entrega este lunes en el Théâtre du Châtelet de París.

No obstante, la delantera del Arsenal se enfrenta a la clara favorita, su compañera de equipo la británica Alessia Russo, que ha logrado en esta temporada la Champions y la Eurocopa con la selección de Inglaterra. Pero también a otras dos españolas con las que compartió banquillo en sus 10 años en el FC Barcelona, que suenan con fuerza y que ya cuentan con dos galardones cada una: Alexia Putellas y Aitana Bonmatí.

Caldentey, nacida el 19 de marzo de 1996 en Felanitx (Mallorca), tiene 29 años y despuntó desde bien pequeña en el fútbol jugando con su hermano y sus amigos y en su localidad natal, donde ya le han puesto su nombre al campo de fútbol local: Es Torrentó Mariona Caldentey Oliver.

Hija de Miquel Àngel Caldentey, gran aficionado al fútbol y culer fundador de la primera peña barcelonista de Mallorca, fallecido de un infarto en 2018, fue la primera niña en jugar en los equipos de fútbol locales de Felanitx. "De pequeña no sentí que por ser niña no pudiera jugar al fútbol, pero ya en el mundo profesional he visto que por ser mujeres tenemos que luchar mucho más…", recuerda en su libro Mariona Caldentey: Com hem canviat la història, donde revela que no vio un partido profesional de fútbol femenino hasta los 15 años.

Debutó en el club blaugrana con 18 años y durante sus 10 años en el equipo ha logrado 25 títulos: tres Champions, cinco Ligas, seis Copas de la Reina, cuatro Supercopas de España y seis Copas Catalunya. Pero sus estadísticas no se quedan atrás, con un papel más discreto que otras compañeras de equipo, ha anotado 114 goles, de ellos 76 en Liga y 16 en Champions. Estos datos la convierten en la quinta goleadora de la historia del club, por detrás de Oshoala (117), la actual seleccionadora Sonia Bermúdez (123), Jenni Hermoso (181) y Alexia Putellas (190).

También hizo historia con la Selección española de fútbol al alzarse como campeonas en el Mundial de Nueva Zelanda en 2023, a pesar de haber formado parte de "las 15", jugadoras que rechazaron ir a la convocatoria de la selección hasta este evento. Tanto esto, como las polémicas como el beso de Rubiales, admite en su libro que "son temas que nos han afectado, nos han dolido y nos pueden seguir doliendo" y que "a veces cuesta hablar de ellos".

Graduada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, aseguró en un breve test con Mundo Deportivo, que si no se dedicase al fútbol sería profesora y que tampoco puede faltar en su maleta cuando va de viaje un iPad, que utiliza para ver series y leer cuando quiere desconectar. Sin embargo, se trata de una persona muy reservada con su vida personal y, salvo contadas ocasiones en las que comparte sus vacaciones o descansos con amigas y familia, sus publicaciones en redes sociales se limitan al fútbol.

En 2024, tras 10 años en el club blaugrana, se despidió para iniciar una nueva etapa en el Arsenal, que ya en su primera temporada le ha supuesto conquistar la Champions con las gunners frente al FC Barcelona. "Irme ha sido una decisión muy difícil y meditada, pero en la vida se debe ser honesta y aceptar que los ciclos se acaban y que a veces los caminos se separan. Puedo asegurar que en el Barça he crecido, he cumplido muchos sueños, incluidos algunos que no sabía que podía tener y he sido muy feliz", dijo en su despedida del club blaugrana.

En la rueda de prensa también tuvo unas palabras para sus excompañeras. "Ha sido un camino increíble que he podido compartir con las mejores compañeras y staff, y me voy tranquila sabiendo que dejo al Barça donde se merece; siendo el mejor club del mundo. Llevar esta camiseta sólo me ha hecho querer más y más a este club", señaló.

Putellas recordó entonces que había sido "un placer y un orgullo" compartir terreno y vestuario con ella durante todos estos años, mientras que Bonmatí destacó que echaría mucho de menos su juego. "La gente de aquí lo sabe. Las superioridades que genera, cómo nos ayuda a los medios para estar más liberadas... Eso lo echaremos mucho de menos", añadió.

"Ganar la Champions, romper los récords históricos de asistencia, las movilizaciones masivas de aficionados en partidos fuera de casa, el calor del Johan cada día... Son recuerdos que nunca podré olvidar y que siempre me pondrán la piel de gallina. Gracias a todos los que lo han hecho posible", recordó la futbolista, que se ha declarado admiradora de Andrés Iniesta, quien elaboró el prólogo de su libro.

Un cántico dedicado a ella y elegida Mejor jugadora del año: su triunfo en Inglaterra

A pesar de su difícil salida del FC Barcelona, Caldentey se ha convertido en una estrella de la Women's Super League. De hecho, fue elegida como Mejor futbolista del año por el sindicato de jugadores de Inglaterra (PFA, por sus siglas en inglés).

Entre sus compañeras de vestuario, también se ha ganado el cariño y la admiración. Alessia Russo, la estrella del equipo y de las lionesses señaló: "Es una jugadora de clase mundial, tiene cultura futbolística, lo está haciendo genial y yo disfruto mucho jugando con ella".

Tal es su admiración por parte del público del Arsenal que, tan solo unas semanas después de incorporarse a la plantilla, le elaboraron su propio cántico personalizado adaptando la canción de The Beatles, Twist and shout, pero incluyendo en la letra "Shake it, shake it Caldentey".

Caldentey, sin embargo, no se dio cuenta en un principio de que este cántico iba para ella hasta que se lo dijeron sus compañeras. "Fue increíble. Al principio, ni siquiera me di cuenta de que la canción era para mí. Luego, todo el mundo empezó a acercarse a mí y eso lo agradezco mucho", señaló a los medios.

"Estoy muy feliz de estar aquí, me siento muy bien recibida, me siento valorada por todos. Me encanta esa nueva canción, creo que es la nueva favorita de todos. Así que espero que podamos celebrar mucho juntos", añadió entonces.

Estos besos, sí: las jugadoras de la selección referentes LGTBI Los momentos de jugadoras como Alba Redondo, Ivana Andrés o Irene Paredes con sus parejas han servido para visibilizar al colectivo.