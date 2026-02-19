Descubierta una nueva especie de rana

Investigadores ecuatorianos y estadounidenses han descubierto una nueva especie de rana terrestre en los bosques montanos altos de los Andes orientales de Ecuador, según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Biodiversidad de Ecuador. De nombre Pristimantis fergusoni, presenta una combinación distintiva de características morfológicas que la diferencian de otras ranas espinosas de la región.

De acuerdo con los expertos, esta especie tiene:

El hocico corto con una pequeña papila en la punta (más evidente en machos).

Tubérculos cónicos prominentes en los párpados y talones.

Coloración dorsal variable entre verde lima, naranja claro o tonos canela.

Una llamativa coloración escarlata en el vientre y las ingles, especialmente intensa en las hembras e iris amarillo con una franja horizontal anaranjada.

Se encuentra en las reservas Cerro Candelaria y Chamana dentro del Corredor Ecológico Llanganates-Sangay (en la provincia de Tungurahua, en el centro del país) y habita entre los 2.972 y 3.200 metros (m) sobre el nivel del mar, en bosques montanos superiores caracterizados por vegetación herbácea y arbustiva. Hasta el momento sólo se conoce que habita en dos localidades cercanas entre sí, lo que sugiere una distribución restringida.

Mucho por descubrir

Debido a la información limitada sobre el tamaño de sus poblaciones y posibles amenazas, los investigadores proponen clasificarla como 'Datos Insuficientes' según los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Con este descubrimiento, las ranas del género Pristimantis comprenden en la actualidad 627 especies y son particularmente diversas en los Andes del norte de América del Sur.

En Ecuador, la mayor diversidad se encuentra en las laderas orientales de los Andes, donde varias especies exhiben tubérculos dorsales conspicuos que producen una apariencia espinosa, a menudo verdosa. La variación en la coloración dorsal y ventral, el desarrollo de los tubérculos y los patrones de pliegues cutáneos proporciona caracteres informativos para distinguir entre congéneres.

Este descubrimiento refuerza la importancia biológica del valle alto del río Pastaza. En las últimas décadas, se han descrito al menos 30 especies de ranas estrabomántidas en esta región. "El hallazgo de Pristimantis fergusoni no solo amplía el conocimiento sobre la biodiversidad ecuatoriana, sino que también enfatiza la urgencia de conservar los ecosistemas andinos frente a amenazas como el cambio climático, la expansión agrícola y la pérdida de hábitat", destaca el Instituto Nacional de Biodiversidad de Ecuador.

Para llevar a cabo este estudio, los científicos combinaron el trabajo de campo realizado entre 2008 y 2023 con análisis morfológicos detallados y estudios moleculares realizados en laboratorios de Quito. Los análisis filogenéticos mostraron que la nueva especie forma parte de un clado de ranas espinosas andinas, ayudando a clarificar relaciones evolutivas dentro de este complejo grupo.

En este estudio han participado la Fundación EcoMinga, Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO), Fundación Oscar Efrén Reyes, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Instituto Peruano de Herpetología (IPH), Reserva: The Youth Land Trust, Smithsonian's National Zoo and Conservation Biology Institute y Universidad San Francisco de Quito (USFQ).