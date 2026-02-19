El aviso urgente de un experto a todos aquellos que hacen esto nada más subirse al avión

Un vuelo largo en avión puede ser un suplicio para muchos. Actualmente, el vuelo de Iberia que une Madrid con Tokio, con 14 horas de ida y 16 horas de vuelta, es el vuelo más largo que se puede hacer directo desde España.

En un vuelo tan largo es imposible que alguien no tenga la tentación de quitarse las zapatillas un rato, aunque sea para echarse una siesta.

En TikTok se ha viralizado en un vídeo en el que un experto en viajes explica por qué no es lo más acertado descalzarse en el avión y, mucho menos, pasear descalzo por las instalaciones.

Ojo con las bacterías

"Ese líquido en el suelo del baño NO es agua... tú decides si quieres pisar. Además la gente se lleva eso de vuelta hasta su asiento (incluso en zapatos) así que está todo el suelo con las mismas bacterias", dice de aquellos que van sin zapatillas al cuarto de baño del avión, que sobre todo en viajes largos, es un trasiego constante.

Sobre las alfombrillas que recubren los aviones, cuenta que: "Se aspiran, pero rara vez se desinfectan por los cortos tiempos que pasa el avión en tierra. Vómito, comida y bacterias viven ahí felizmente".

Si pasa algo grave y hay que evacuar el avión es complejo correr y ser útil descalzo: "No querrás correr sobre escombros o combustible en calcetines".

Ojo con los golpes

También cosas más mundanas: "El carrito del terror: un golpe del carro de comidas en un dedo descalzo y verás las estrellas. Nadie quiere ver y menos oler pies de otros, en su espacio personal".

Así que, este experto da algunos consejos: llevar calcetines de compresión para ayudar a la circulación, unas pantuflas o unos zapatos anchos que se puedan soltar los cordones durante el vuelo y ser cómodos.

En los comentarios muchos dicen que todo esto está muy bien pero que a ver quién aguanta 10 horas calzado en un vuelo. Otros están de acuerdo y piden a los que se descalzan que, por lo menos, no tengan mal olor de pies.