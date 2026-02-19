Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El aviso urgente de un experto a todos aquellos que hacen esto nada más subirse al avión
Virales
Virales

El aviso urgente de un experto a todos aquellos que hacen esto nada más subirse al avión

Aquí te explican por qué es mejor no hacerlo. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
José Manuel Albares y Pedro Sánchez.MONCLOA

Un vuelo largo en avión puede ser un suplicio para muchos. Actualmente, el vuelo de Iberia que une Madrid con Tokio, con 14 horas de ida y 16 horas de vuelta, es el vuelo más largo que se puede hacer directo desde España. 

En un vuelo tan largo es imposible que alguien no tenga la tentación de quitarse las zapatillas un rato, aunque sea para echarse una siesta. 

En TikTok se ha viralizado en un vídeo en el que un experto en viajes explica por qué no es lo más acertado descalzarse en el avión y, mucho menos, pasear descalzo por las instalaciones. 

Ojo con las bacterías

"Ese líquido en el suelo del baño NO es agua... tú decides si quieres pisar. Además la gente se lleva eso de vuelta hasta su asiento (incluso en zapatos) así que está todo el suelo con las mismas bacterias", dice de aquellos que van sin zapatillas al cuarto de baño del avión, que sobre todo en viajes largos, es un trasiego constante. 

Sobre las alfombrillas que recubren los aviones, cuenta que: "Se aspiran, pero rara vez se desinfectan por los cortos tiempos que pasa el avión en tierra. Vómito, comida y bacterias viven ahí felizmente". 

Si pasa algo grave y hay que evacuar el avión es complejo correr y ser útil descalzo: "No querrás correr sobre escombros o combustible en calcetines". 

Ojo con los golpes

También cosas más mundanas: "El carrito del terror: un golpe del carro de comidas en un dedo descalzo y verás las estrellas. Nadie quiere ver y menos oler pies de otros, en su espacio personal". 

Así que, este experto da algunos consejos: llevar calcetines de compresión para ayudar a la circulación, unas pantuflas o unos zapatos anchos que se puedan soltar los cordones durante el vuelo y ser cómodos.

En los comentarios muchos dicen que todo esto está muy bien pero que a ver quién aguanta 10 horas calzado en un vuelo. Otros están de acuerdo y piden a los que se descalzan que, por lo menos, no tengan mal olor de pies. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO

Más de Virales