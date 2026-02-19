Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un hombre "de punta en blanco" entra en un restaurante, pide lo más caro de la carta y cuando le traen la cuenta los camareros se llevan la sorpresa de su vida
Virales
Virales

Un hombre "de punta en blanco" entra en un restaurante, pide lo más caro de la carta y cuando le traen la cuenta los camareros se llevan la sorpresa de su vida

"Te quedas flipando porque dices: no puede ser".

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Un cliente vestido con traje, pagando en un restaurante.
Un cliente vestido con traje, pagando en un restaurante.Getty Images

Dice el famoso refrán: 'El hábito no hace al monje'. Y hay experiencias vitales que demuestran que esa frase no puede ser más cierta.

Pueden dar buena fe de ello los trabajadores de un restaurante que tuvieron que ver cómo uno de sus clientes, vestido de forma impecable, se iba del local sin pagar tras haber pedido y disfrutado los platos más caros de la carta.

La experiencia la ha hecho pública la usuaria de TikTok @cuentos_de_una_vinoteca, que ha querido poner el foco en "la cara dura que tiene la gente". 

"Parecía hermano de Amancio Ortega"

"Llega un señor. Todo bien. Pide botella, lo más caro de la carta, el señor de punta en blanco, parecía hermano de Amancio Ortega. Llega la hora de pagar, se le trae la cuenta y el tío con la caradura le dice a mi compañero: 'No tengo cómo pagarte", relata la trabajadora. 

"¿Perdona? Te quedas flipando porque dices: no puede ser. Pongamos en contexto que era una cuenta de casi 70 euros, de una sola persona consumiendo. Total, el chico, que llevaba una semana trabajando, se pone nervioso y en lo que va a llamar al jefe... adivina qué. El cliente se levanta y se va", se lamenta la camarera, que subraya que hubo algunos clientes habituales que llamaron la atención al comensal. 

"Pues el pobre chaval, cuando sale a decirle: 'Perdone usted, me tiene que pagar, si no llamamos a la Policía'.... El señor estaba a kilómetros de distancia", critica la camarera, que tiene clara la moraleja de la historia: "Si os pasa eso, no llaméis al dueño, llamad a la Policía". 

Lo que dice la ley en España 

En España, hacer un 'simpa' puede tener consecuencias penales y, en algunos casos, también civiles. La conducta suele encajar en el delito de estafa, por el artículo 248  del Código Penal. Si la cuantía es inferior a 400 euros, suele considerarse un delito leve de estafa, según el artículo 249, y la pena habitual es una multa de 1 a 3 meses, en la que el juez fija una cuota diaria según la capacidad económica del acusado.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y en abril publicaré mi primera novela, 'Agua Pasada' (Maeva Ediciones). He sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

EL HUFFPOST PARA UBICO

Más de Virales