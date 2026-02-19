EEUU está listo para atacar a Irán este fin de semana: ¿habrá 'sí' de Trump?

En la misma jornada de este jueves en el que echa a andar la Junta de 'Paz' para Gaza que preside -y dirige y decide unilateralmente sobre ella- Donald Trump; diversos medios estadounidenses publican que el presidente está sopesando tomar una decisión alejada del pacifismo que promete su junta. Una operación militar sobre Irán que podría tener lugar este mismo fin de semana, según han publicado CNN, The New York Times y CBS.

La tensión no es ninguna novedad, puesto que tanto Washington como Teherán llevan meses en un tira de afloja dialéctico que acompaña a las negociaciones para un nuevo acuerdo nuclear. No obstante, Trump no ha escondido en ningún momento que ese acuerdo contendrá todas las exigencias que viene formulando el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, la misma persona que ya logró forzar a EEUU a atacar el programa nuclear iraní en la denominada Operación Martillo de Medianoche.

La Administración Trump ha dejado claro que ese acuerdo debe contener la prohibición de que Irán enriquezca uranio, una línea roja para el régimen de los ayatolás, que defienden que no buscan conseguir una bomba atómica, sino el uso de la energía nuclear para fines civiles. Si no se cumple ese punto, Washington atacará. Y hasta Rusia se ha ofrecido a recibir y custodiar el uranio enriquecido del que disponga Irán, como medio de resolución pacífica. Pero las negociaciones discurren en otro plano temporal, más largo y lo que la prensa estadounidense ha desvelado es que el ataque podría llegar dentro de unos días.

¿En qué punto estamos?: "[Trump] está dedicando mucho tiempo a pensar en esto"

En estos momentos, no habría nada decidido en firme, si bien los despliegues militares de ambos bandos han copado los últimos telediarios. El mayor portaaviones estadounidense, el USS Gerald R. Ford, estaba ayer en Gibraltar, en camino para unirse en aguas de Oriente Medio al USS Abraham Lincoln que ya está en el área de conflicto. Por su parte, Irán ha realizado maniobras en el estrecho de Ormuz -por donde pasa más del 70% del flujo mundial de petróleo- y ha advertido de que un ataque estadounidense contra Irán no se limitaría a responder sobre el terreno, en una clara amenaza a las bases estadounidenses en la región.

Según han relatado distintas fuentes a la cadena CNN, la Casa Blanca ya ha recibido el aviso de que el Ejército de EEUU está completamente listo para emprender un ataque sobre Irán este fin de semana, el mismo en el que se inicia el Ramadán en el país de mayoría chií. Con todo, otra fuente ha asegurado que Trump ha manifestado en privado tanto argumentos a favor como en contra del ataque y está analizando con asesores militares cuál sería la mejor estrategia o las consecuencias.

De hecho, el mismo medio también ha publicado que, ayer miércoles, hubo una reunión con altos funcionarios de Seguridad Nacional, lo que podría traducirse como una señal más de que la opción del ataque está cobrando más peso en los últimos días. "Está dedicando mucho tiempo a pensar en esto", asegura otra fuente a la CNN.

Israel también prepara tambores de guerra: un ataque conjunto y de varios días para forzar a un acuerdo nuclear

El actor regional con mayor interés en consumar un ataque a Irán -sin obviar a parte de la oposición iraní que pide a EEUU ataques quirúrgicos contra los ayatolás- es Israel y también se estaría preparando para atacar este mismo fin de semana a Irán. El Gobierno de Netanyahu ya fue el que inició la serie de ataques del pasado año contra Irán, que se saldó con los bombardeos contra instalaciones nucleares.

A pesar de desautorizar constantemente a su aliada Administración Trump, golpeando de forma unilateral, Tel Aviv consiguió sumar al Ejército estadounidense en su ofensiva para destruir los complejos donde Irán almacena las centrifugadoras para enriquecer el uranio. Israel necesitaba de los bombarderos B-2 Spirit, capaces de transportar las bombas antibúnker GBU-57 que podían penetrar y dañar las instalaciones subterráneas de Fordó (Fordow).

Según han trasladado dos fuentes del Ministerio de Defensa israelí a The New York Times, Israel también ha aumentado los preparativos militares para una operación militar, pero esta se desarrollaría de forma conjunta con EEUU. Es el mismo guion que Netanyahu le llevó a Trump en su última visita. El rotativo neoyorquino adelanta otra pista fundamental sobre el cuándo podría producirse ese ataque, la de que el gabinete de seguridad israelí se reunirá este mismo domingo.

Esas mismas fuentes han trasladado a The New York Times que el diseño de la operación pasaría por un golpe conjunto que abarcaría varios días y cuyo objetivo principal es el de que Irán acabe plegándose a aceptar el acuerdo nuclear en los términos que plantean EEUU e Israel. Este escenario, más cercano a los intereses de defensa israelíes, supondría un jarro de agua fría para la oposición que quiere que se ataque a la cúpula del régimen y se fuerce una transición política capitaneada por el hijo del sah que cayó tras la Revolución Islámica, Reza Korosh Pahlaví.