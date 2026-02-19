El aplaudido alegato del príncipe Guillermo por la salud mental en los hombres: "Necesitamos más modelos masculinos a seguir"

La salud mental entre hombres sigue siendo un tema tabú y el príncipe Guillermo quiere tratar de ponerle fin al silencio. El príncipe de Gales ha participado en un episodio especial del programa Life Hacks en la BBC Radio 1 en el que ha hecho un aplaudido alegato sobre cómo afecta la gestión emocional al problema de la salud mental entre hombres.

"Necesitamos más modelos masculinos a seguir", declaró el hijo mayor de Carlos III, quien calificó como "catástrofe nacional" la tasa de suicidio entre hombres en Reino Unido que trata de paliar con su Fundación Real y que alza al suicidio como la primera causa de muerte entre los jóvenes de 20 a 34 años en Inglaterra y Gales en 2024.

"Me lleva mucho tiempo intentar comprender mis emociones y por qué me siento como me siento, y siento que ese es un proceso muy importante que hay que hacer de vez en cuando, para reflexionar sobre uno mismo y descubrir por qué uno se siente así", ha confesado el príncipe de Gales.

Además, ha puesto sobre la mesa la transversalidad de la salud mental y cómo hay distintas causas a analizar en esta problemática. "A veces hay una explicación obvia, a veces no. Creo que la idea de que una crisis de salud mental es pasajera: puedes tener un momento de crisis de salud mental fuerte, pero pasará", ha añadido.

El príncipe animó a los oyentes a "aprender a amarse y comprenderse a sí mismos", algo que no siempre se ha inculcado a los hombres y recalcó la importancia de expresar sus sentimientos. "Parte de sentirse cómodo hablando sobre salud mental es comprenderla", señaló.

El heredero a la corona británica, que ha hablado en más de una ocasión de cómo es el vínculo emocional con sus hijos y que ha tratado de tener una conversación abierta y cercana siempre con ellos, especialmente tras el diagnóstico de cáncer de Kate Middleton, habló de cómo trata de inculcar esta expresión de sentimientos entre ellos.

"A veces demasiado. Recibo todos los detalles, lo cual me encanta, es increíble", bromeó sobre su comunicación con ellos. "Necesitamos más modelos masculinos a seguir que hablen de ello y lo normalicen, para que se convierta en algo natural para todos nosotros", añadió.

Asimismo, ha recordado que poder hablar de las emociones es algo que ha cambiado entre las distintas generaciones. "Las personas que vivieron guerras mundiales no pueden hablar de sus emociones", ha apuntado con respecto a la generación de su abuela, la difunta Isabel II e incluso su padre, Carlos III. Sin embargo ha enfatizado: "Tienes que hablar de ellas, no puedes simplemente reprimirlas y pretender que no existen porque ahí es cuando todo sale mal".