Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El aplaudido alegato del príncipe Guillermo por la salud mental en los hombres: "Necesitamos más modelos masculinos a seguir"
Influencers y Celebrities
Influencers y Celebrities

El aplaudido alegato del príncipe Guillermo por la salud mental en los hombres: "Necesitamos más modelos masculinos a seguir"

El príncipe de Gales ha participado en un episodio especial del programa 'Life Hacks' de BBC Radio 1.

Marina Prats
Marina Prats
El príncipe Guillermo, en una imagen de archivo.
El príncipe Guillermo, en una imagen de archivo.Getty Images

La salud mental entre hombres sigue siendo un tema tabú y el príncipe Guillermo quiere tratar de ponerle fin al silencio. El príncipe de Gales ha participado en un episodio especial del programa Life Hacks en la BBC Radio 1 en el que ha hecho un aplaudido alegato sobre cómo afecta la gestión emocional al problema de la salud mental entre hombres.

"Necesitamos más modelos masculinos a seguir", declaró el hijo mayor de Carlos III, quien calificó como "catástrofe nacional" la tasa de suicidio entre hombres en Reino Unido que trata de paliar con su Fundación Real y que alza al suicidio como la primera causa de muerte entre los jóvenes de 20 a 34 años en Inglaterra y Gales en 2024.

"Me lleva mucho tiempo intentar comprender mis emociones y por qué me siento como me siento, y siento que ese es un proceso muy importante que hay que hacer de vez en cuando, para reflexionar sobre uno mismo y descubrir por qué uno se siente así", ha confesado el príncipe de Gales.

Además, ha puesto sobre la mesa la transversalidad de la salud mental y cómo hay distintas causas a analizar en esta problemática. "A veces hay una explicación obvia, a veces no. Creo que la idea de que una crisis de salud mental es pasajera: puedes tener un momento de crisis de salud mental fuerte, pero pasará", ha añadido.

El príncipe animó a los oyentes a "aprender a amarse y comprenderse a sí mismos", algo que no siempre se ha inculcado a los hombres y recalcó la importancia de expresar sus sentimientos. "Parte de sentirse cómodo hablando sobre salud mental es comprenderla", señaló.

El heredero a la corona británica, que ha hablado en más de una ocasión de cómo es el vínculo emocional con sus hijos y que ha tratado de tener una conversación abierta y cercana siempre con ellos, especialmente tras el diagnóstico de cáncer de Kate Middleton, habló de cómo trata de inculcar esta expresión de sentimientos entre ellos.

"A veces demasiado. Recibo todos los detalles, lo cual me encanta, es increíble", bromeó sobre su comunicación con ellos. "Necesitamos más modelos masculinos a seguir que hablen de ello y lo normalicen, para que se convierta en algo natural para todos nosotros", añadió.

Asimismo, ha recordado que poder hablar de las emociones es algo que ha cambiado entre las distintas generaciones. "Las personas que vivieron guerras mundiales no pueden hablar de sus emociones", ha apuntado con respecto a la generación de su abuela, la difunta Isabel II e incluso su padre, Carlos III. Sin embargo ha enfatizado: "Tienes que hablar de ellas, no puedes simplemente reprimirlas y pretender que no existen porque ahí es cuando todo sale mal".

Marina Prats
Marina Prats
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España y mi misión es acercarte la última hora del mundo de la cultura, la música y el entretenimiento.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo principalmente de música, cultura, cine, series y entretenimiento porque, aunque sirva para desconectar, bailar o echar un rato entre palomitas, la cultura esconde mucho más. Evitando el elitismo, trato de tender la mano a las nuevas tendencias de la industria musical o del audiovisual a través de entrevistas con artistas emergentes —que pronto dejarán de serlo— y compaginarlo con el análisis de lo más mainstream como Taylor Swift o Bad Bunny.


En estos ocho años he cubierto los Goya, los Oscar, el Benidorm Fest o Eurovisión. Sí, soy la responsable de los memes que han inundado la cuenta de X de El HuffPost en Eurovisión. Siempre buscando un contenido cercano, sin perder el rigor, contando más allá de lo que se pueda ver en la pantalla.
Aunque no siempre haya relación con la industria cultural, también he cubierto temas relacionados con el Feminismo y el colectivo LGTBIQ+.

 

He podido contar en primera persona con supervivientes del “Stonewall español” que es el Pasaje Begoña, denunciar la situación que viven los menores trans o hablar sobre qué significa la manosfera antes de que llegara a Netflix ‘Adolescencia’.

 

Mi trayectoria

Nací en Málaga, donde estudié Periodismo por vocación en la Universidad de Málaga, entre playlists de Spotify, discos y conciertos. Antes de incorporarme a El HuffPost en 2017, colaboré diversas revistas culturales y de entretenimiento. En 2016 trabajé en el departamento de comunicación de UPHO Festival, un festival de fotografía contemporánea urbana parte del proyecto europeo Urban Layers. Y, aunque sigo echando de menos Andalucía, me trasladé a Madrid para estudiar el Máster en Periodismo Cultural en la Universidad CEU San Pablo. En 2018, compaginé mi trabajo en El HuffPost con la coordinación de proyecto de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebrada en CentroCentro. Desde 2017 trabajo en El HuffPost España, donde he logrado una nominación a los premios GLAAD y ser finalista de los Premios Papageno en 2022.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO