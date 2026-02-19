Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Quién es el expríncipe Andrés: su parentesco con Carlos III, su relación con Epstein y su detención
Influencers y Celebrities
Influencers y Celebrities

Quién es el expríncipe Andrés: su parentesco con Carlos III, su relación con Epstein y su detención

Claves rápidas para entender su posición dentro de la familia real británica y por qué está en el ojo del huracán.

Elena Santos
Elena Santos
Andrew Mountbatten Windsor, en Windsor.
Andrew Mountbatten Windsor, en Windsor.GTRES

Nueva y profunda crisis en la familia real británica. El expríncipe Andrés ha sido detenido este jueves por "sospecha de mala conducta en cargo público". 

Varios vehículos policiales han acudido a primera hora de la mañana a una finca en Sandringham (Reino Unido), donde se encontraba tras haber sido desalojado de Royal Lodge, precisamente el día en el que cumple 66 años.

Para quien no esté muy familiarizado con su figura, muy polémica por sus lazos con el pederasta Jeffrey Epstein, estas son unas claves rápidas para entender quién es:

Quiénes son sus padres, hermanos e hijos dentro de la familia real británica

Los cuatro hijos de Isabel II, en su funeral.
  Los cuatro hijos de Isabel II, en su funeral.GTRES

Andrés Mountbatten-Windsor es hijo de la fallecida Isabel II. La reina de Inglaterra tuvo cuatro hijos con Felipe de Edimburgo: Carlos III, el actual rey; la princesa Ana; el expríncipe (y exduque de York) Andrés y Eduardo, duque de Edimburgo.

Dicho con otras palabras, es hermano de Carlos III y, para más señas, estuvo casado con Sarah Ferguson entre 1986 y 1996 y es padre de las princesas Beatriz y Eugenia.

Qué relación tiene con Epstein

Sus vínculos con Epstein y la acusación de Virginia Giuffre de haber abusado sexualmente de ella cuando era menor marcaron su caída.

Durante años, mantuvo una amistad con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. Cuando el primero empezó a tener problemas con la justicia por prostitución de menores, Andrés dijo haberse distanciado de él. En 2019 Epstein se suicidó en la cárcel y el expríncipe dio una entrevista a la BBC con la intención de limpiar su imagen, pero se le volvió totalmente en contra. Como contó nuestro compañero Guillermo Álvarez, "su falta de empatía hacia las víctimas, su altivez y sus débiles coartadas que fueron desmontadas pocas horas después, generaron el efecto contrario".

Por otro lado, fue demandado por Giuffre, quien le acusó de haber abusado sexualmente de ella en tres ocasiones cuando era menor. Se saldó con un millonario acuerdo extrajudicial y un comunicado en el que reconocía que Giuffre era una víctima de Epstein y mostraba arrepentimiento de haber sido su amigo.

La liberación de mails e imágenes de Epstein de las últimas semanas tampoco le han dejado bien parado, con fotografías en las que sale arrodillado sobre una mujer.

Por qué es expríncipe

Silueta del expríncipe Andrés, en una imagen de archivo.
  Silueta del expríncipe Andrés, en una imagen de archivo.GTRES

En 2019 anunció su retirada de la vida pública y dejó de participar en actos oficiales, tras el escándalo por su amistad con el delincuente sexual y una calamitosa entrevista en la que habló sobre ello.

En 2022 fue despojado de sus títulos militares, a lo que siguió en 2025 la renuncia al título de prínicipe y al de duque de York. También se le indicó el camino de salida de la residencia Royal Lodge.

"El rey ha dejado clara, con palabras y acciones sin precedentes, su profunda preocupación por las acusaciones que siguen saliendo a la luz con respecto a la conducta del Sr. Mountbatten-Windsor", señaló recientemente Buckingham Palace.

"Si la Policía de Thames Valley se comunica con nosotros, estamos listos para apoyarlos, como es de esperar", apostilló el palacio para marcar distancias.

Por qué ha sido detenido

En vísperas de su arresto, el primer ministro británico Keir Starmer ya había señalado que "nadie está por encima de la ley".

Lo que ha trascendido este jueves es que ha sido detenido "bajo la sospecha de mala conducta en un cargo público". Se están produciendo registros y se están estudiando los movimientos del avión privado de Epstein en aeropuertos de Reino Unido, para intentar averiguar si fue utilizado por el magnate para traficar con menores de edad.

Elena Santos
Elena Santos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Tengo el honor de ser la redactora jefa en El Huff. ¿Qué quiere decir esto? Que coordino el día a día de las secciones, los enfoques de esa mirada Huff que intentamos ponerle a la actualidad y las coberturas. En lo personal, que me lo paso muy bien.

 

Sobre qué temas escribo

Durante una década he estado enfocada en temas de cultura, estilo de vida y salud mental. Desde la pandemia, en El Huff hemos puesto mucho enfásis en esto último, con temas duros pero necesarios, como son la prevención del suicidio o la soledad no deseada, hasta qué es la felicidad y cómo alcanzarla. También he moderado los encuentros en directo Con la salud en mente, en los que trasladábamos a expertos en salud mental preguntas de los lectores sobre temas concretos, como ansiedad, duelo perinatal, problemas para dormir o relaciones tóxicas.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid y ya de pequeña jugaba a hacer entrevistas y me inventaba mis propias revistas, así que estaba claro. Me licencié en Periodismo y Comunicación audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid y en 2007 me estrené como becaria en la web de Cinco Días, justo cuando empezaba a estallar la crisis financiera de 2007, así que fue el mejor lugar para aprender. Durante cuatro años estuve en la Cadena SER, donde dos años hice información local en antena, en Radio Madrid, y otros dos fui redactora en CadenaSER.com. Tras dos años en Terra, donde estuve al frente del fin de semana y formé parte del equipo de portada, en 2014 entré en El Huff. Desde entonces y hasta julio de 2025 he estado vinculada a la sección de Tendencias, que ahora es LIFE. Me encanta leer y no entiendo la vida sin bailar.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO