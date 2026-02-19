Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Este horno de Benetúser reabre casi un año y medio después de la DANA: el mural que han pintado es para quedarse sin palabras
Este horno de Benetúser reabre casi un año y medio después de la DANA: el mural que han pintado es para quedarse sin palabras

Lo han hecho a mano en su local y es un homenaje a todo lo que sucedió.

Dulces en el interior de una panadería
Dulces en el interior de una panaderíaGetty Images

Han pasado más de un año y cuatro meses desde que la trágica DANA asoló a la Comunidad Valenciana dejando 238 fallecidos y causando incontables daños materiales en la región. Aún, a pesar de haber pasado todo este tiempo, los daños y el impacto que provocó en la población sigue más que presente.

Algunas zonas, como Benetúser, siguen tratando de pasar página y seguir hacia adelante. En los últimos días se ha conocido la reapertura de uno de los hornos y panaderías más populares de la localidad como es el Obrador de Toén. 

Como homenaje a las víctimas de la DANA y agradecimiento a todos los voluntarios de toda España que no dudaron en viajar hasta la Comunidad Valenciana para ayudar y retirar el barro de las calles, este establecimiento ha colocado un precioso mural en las paredes de un local que quedó sepultado por el agua.

En él se pueden ver a personas con sus escobas barriendo y retirando el barro de las calles mientras al fondo hay montañas de coches apilados, tal y como ocurrió en esas primeras semanas. Además, lo completan con otros símbolos de la cultura valenciana como una fallera o los naranjos.

"Es identidad, respeto y memoria compartida"

En su página de Facebook, el establecimiento, con medio siglo de historia en la localidad, ha querido explicar este impresionante mural. "Está pintado a mano, pared a pared, como se hacen las cosas cuando se hacen con verdad", comienzan diciendo.

"En él conviven nuestra historia reciente y nuestras raíces, que son la fuerza de un pueblo ayudando a su propio pueblo, la memoria de la DANA, el barro, el esfuerzo… y también lo que nos define y nos sostiene", describen. 

Finalmente, terminan así su explicación: "La tradición, el trabajo diario, el horno encendido, el café servido, la tierra, los naranjos. Ver cómo os ha emocionado y cómo lo habéis hecho vuestro nos llena de orgullo. No es solo una pared pintada, es identidad, respeto y memoria compartida".

