El astronauta Pablo Álvarez confiesa qué hace ante los mensajes de terraplanistas que le llegan todo el rato

El astronauta español Pablo Álvarez se sentó este lunes en el Chester de Risto Mejide en Cuatro para hablar sobre su experiencia en la Agencia Espacial Europea.

Durante la charla, Álvarez mencionó que hay astronautas de todas las creencias, "protestantes, anglicanos, agnósticos, musulmanes, mormones...".

Mejide aprovechó para preguntarle por los terraplanistas. "Creo que, si subieran, se convencerían", afirmó el astronauta.

Como contó, recibe mensajes de terraplanistas todas las semanas, ante los que opta por no contestar. "No me gusta discutir con ellos nunca, y me parece que no procede porque no tiene sentido", resaltó Álvarez.

"Por mucho que pueda decir o creer siempre va a haber una excusa más que van a decir", argumentó.

"Algunos son pesados, pero hay otros que hasta les coges cariño", bromeó el ingeniero aeronáutico leonés.

Por último, agregó que le gustaría que "ese esfuerzo que dedican a creerse la captura de pantalla que les ha mandado su tío por WhatsApp lo dedicaran a ver que la ciencia va más allá".