Zahara adelanta 'Marimacho', la canción de la cinta 'Pioneras. Solo querían jugar': "En lugar de verlo como un insulto, se convierte en todo lo contrario"
Zahara adelanta 'Marimacho', la canción de la cinta 'Pioneras. Solo querían jugar': "En lugar de verlo como un insulto, se convierte en todo lo contrario"

La artista presenta en primicia un teaser exclusivo de 30 segundos de la película, que se estrenará a nivel internacional en la Sección Oficial del 29º Festival de Málaga.

Imagen de 'Pioneras. Solo querían jugar'.
Imagen de 'Pioneras. Solo querían jugar'.365 Films

En la España gris de los años 70 un grupo de mujeres dieron un paso de gigante en la igualdad. Lo hicieron en el terreno de juego, rompiendo los tabús sociales establecidos y haciendo frente a gritos e insultos. 

Esta es la historia, basada en hechos reales de unas jóvenes que se atrevieron a jugar al fútbol cuando hacerlo era impensable, que retrata Pioneras. Solo querían jugar, la cinta dirigida y co-escrita por Zebina Guerra y Marta Díaz de Lope Díaz (Mi querida cofradía, Los buenos modales). La producción cuenta con un reparto encabezado por Daniel Ibáñez, Aixa Villagrán, Sofía de Iznájar, Bruna Lucadamo, Nora Otxoteko, Leire Aguiar, Lorea Carballo y Miriam Rubio.

Este miércoles Zahara ha adelantado el teaser de 30 segundos de Marimacho, la canción original de esta película que tendrá su estreno internacional en la Sección Oficial del 29º Festival de Málaga. En ella, se apropia del insulto que han recibido muchas de las mujeres que a lo largo de la historia se han aproximado al fútbol femenino con su toque electrónico y de rave que ha marcado muchas producciones junto a Martí Perarnau.

"El equipo de Pioneras se puso en contacto conmigo y me preguntó si me gustaría hacer la canción de los créditos de la película. La verdad es que cuando me contaron de que iba, simplemente con el tema ya me atrajo muchísimo, pero cuando vi la película me pareció ideal, o sea pensé que era el tipo de película para el que me gustaría hacer una canción", explica la artista, que admite la influencia de la música de la época, de los años 70, pero también con esa tensión del terreno de juego de la cinta.

"La sensación que tuve fue tan poderosa, o sea tan potente que me apetecía hacer una canción que consiguiera trasladar esa emoción y esa energía que me había dejado la película", señala la artista.

Para Zahara, la potencia de Marimacho entra en consonancia con cómo se transmite la trama de la película. "Yo salí queriendo ser futbolista. Yo, que soy una persona que no he jugado al fútbol más que cuando era niña un par de veces, a la que por supuesto señalaron y dejé de hacerlo, pero que nunca me ha interesado mucho el fútbol", detalla.

"Pensé 'tengo que componer una canción que, cuando termines la peli, quieras ir a darle patadas a una pelota y que transmita toda esa tensión juego y esa súper energía", admite la artista, quien recalca que tuvo "total libertad" para poder trasladar sus ideas.

Sobre la apropiación del insulto, que ya ha hecho anteriormente en trabajos como su disco Puta, Zahara recuerda que quería transmitir la sensación de empoderamiento de la cantidad de insultos que recibían al pisar el terreno de juego. "Imagínate estas muchachas cuando empiezan a jugar en los 70. Si nos ha pasado en los 2000... Lo que debió suponer para ellas y los insultos que recibían", indica.

"Es de agradecer que cuando lees las encuestas sobre qué quieren ser las niñas, ahora está futbolista muy arriba"

No obstante, para la jienense, uno de los puntos fuertes de la cinta y que quería transmitir con esta canción, que verá próximamente la luz en su versión completa, es que "en esos momentos de insultos, en lugar de venirse abajo, lo recogen con fortaleza". 

"Sentí un poco lo que sentí cuando llamé Puta a mi disco, que era 'me apropio del insulto para convertirlo en mi coraza, en mi protección y saco pecho de ello. Coger el insulto y convertirlo en nuestro himno", añade. "Es como por jugar ¿Marimacho? Sí, la más. ¿Bollerazos? Sí, las más bolleras todas. Son increíbles, yo quiero ser esas mujeres", enfatiza.  

Zahara admite que, a pesar de no haber tenido especial contacto con el fútbol, sí que se ha enfrentado a numerosos insultos que "intentan empequeñecerte" y que "cuando los agarras y los haces tuyos, dejan de tener esa fuerza y alcanzan otro poder distinto".

Para ella, la situación y la perspectiva que hay del fútbol femenino hoy día con figuras como Alexia Putellas o Aitana Bonmatí dista mucho no ya de la de los años 70, sino de la de hace 10 años: "Lo veo en el propio colegio al que va mi hijo, que hay niñas, compañeras, amigas suyas que juegan al fútbol o cuando voy a comprarle revistas, veo que las hay con jugadoras en la portada, cromos con mujeres futbolistas... Eso era impensable en mi generación".

"En cualquier profesión masculinizada necesitamos que haya delante unas mujeres abriéndose paso para que el resto empecemos a normalizarlo y a ver que podemos estar ahí", recuerda la artista, que también ha vivido la falta de referentes en la industria de la música, por ejemplo, en roles de producción. "Es de agradecer que cuando lees las encuestas sobre qué quieren ser las niñas, ahora está futbolista muy arriba. Eso es muy fuerte, era una profesión que no te imaginabas que podía ser", señala.

Para Zahara, Pioneras. Solo querían jugar le ha supuesto un acercamiento a estos albores de las mujeres en el fútbol, pero destaca especialmente la "fortaleza" con la que se narra. "Me encanta cómo está contada en la película. Creo que es una historia que podría ser muy triste y está contada desde la fortaleza. Me parece un gran acierto", sentencia.

