Ignasi Guardans se da cuenta de lo que ha ocurrido en todo el mundo tras el discurso de Sánchez
Virales

Ignasi Guardans se da cuenta de lo que ha ocurrido en todo el mundo tras el discurso de Sánchez

"Llevo muchos años en esto de la comunicación política con mirada internacional".

Elena Santos
Ignasi Guardans, en una conexión con 'Hoy por Hoy' de la Cadena SER el 4 de marzo de 2026.

En las últimas horas, Pedro Sánchez ha saltado a la primera plana de los medios de comunicación internacionales de primer nivel, como la BBC o The New York Times. Primero, por la negativa del Gobierno a que Estados Unidos usen las bases de Rota y Morón para atacar a Irán —con la consiguiente amenaza de embargo que eso ha provocado en el presidente de EEUU, Donald Trump— y, después, por su sonado "no a la guerra" de este miércoles, con el que ha recuperado el lema contra la invasión de Irak de 2003.

Las reacciones, tanto dentro como fuera de España, se han sucedido sin parar y, mientras, Sánchez ha ido cosechando adhesiones. "Cualquier amenaza comercial dirigida a un Estado miembro lo es contra la Unión Europea", ha recordado Bruselas, mientras por ejemplo el presidente francés, Emmanuel Macron, le ha telefoneado para expresarle su solidaridad.

El exdiputado en el Parlamento Europeo, jurista y tertuliano Ignasi Guardans ha reflexionado en su cuenta de X sobre la comparecencia de Sánchez de esta mañana, donde ha recordado que lleva "muchos años en esto de la comunicación política con mirada internacional"

"Jamás había visto semejante eco mundial en medios del discurso de un Presidente del Gobierno desde La Moncloa. Todo reacciones cargadas de respeto. Y en muchos casos, con admiración", ha escrito.

Esta misma mañana, Guardans también se ha pronunciado en Hoy por Hoy, de la Cadena SER, sobre la postura del Partido Popular, después de que Alberto Núñez Feijóo acusara a Sánchez de "ir contra la seguridad de España" por interés electoral.

A su juicio, ese enfoque es "muy pobre y, además, es falso", siendo un razonamiento que "vuelve a justificar la guerra de Irak y vuelve a justificar el bombardeo de Libia", que fueron "errores catastróficos".

"Está en juego la estabilidad del mundo, la economía mundial, el futuro de su propio país desde el punto de vista económico y de todo el Mediterráneo", ha puesto Guardans sobre la mesa, por lo que hay que ir más allá de la disputa partidista.

