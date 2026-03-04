Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Ramón Espinar deja a todos descolocados en plató con una frase sobre Pedro Sánchez: "Hay mérito en ir a Mediaset y decirla allí"
Cree que volverá a ganar las elecciones.

Daniel Pueblas Lara
Ramón Espinar junto a Pedro Sánchez, en una imagen de archivo.
El "no a la guerra" de Pedro Sánchez tras los ataques de Estados Unidos a Irán está dejando todo tipo de reacciones a nivel político y mediático. La mayoría de la izquierda ha aplaudido su determinación para plantarse frente a Donald Trump.

No así la derecha, que ha criticado abiertamente al presidente del Gobierno por, de nuevo, tratar de colocar "una cortina de humo" para que no se hablen de sus presuntos escándalos y casos de corrupción.

Ramón Espinar, ex de Podemos, ha intervenido este miércoles en el programa En boca de todos, de Cuatro, y allí le ha dedicado unas palabras a la derecha, afanada en intentar destruir a Pedro Sánchez. 

Según el político madrileño, hay "una operación infame que se le ha hecho al presidente del Gobierno por la sencilla razón de que le gana las elecciones a la derecha". Y ha ido más allá, prediciendo que Sánchez "se las volverá a ganar".

"Vais a comer perro hasta 2031"

Ramón Espinar no ha dudado en emplear una frase que Nacho Abad, tras escucharla, ha calificado como "grande". "Vais a comer perro hasta 2031", ha dicho el analista político mientras se dirigía a una tertuliana conservadora, refiriéndose así al célebre mote con el que muchos llaman a Pedro Sánchez.

Hasta en dos ocasiones más lo ha repetido Ramón Espinar, dejando muy claro que su deseo es que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Gobierno en la próxima legislatura y tras las próximas elecciones.

La frase, "vais a comer perro hasta 2031", ha confesado Ramón Espinar no es suya, si no del escritor Jónatham F. Moriche, al que ha mencionado en un mensaje donde el ex de Podemos ha compartido esta intervención en Cuatro

"Pero concededme que hay mérito en ir a Mediaset, entrar en el plató de En boca de todos y decirla allí", ha dicho en su perfil de X, donde también suele compartir con sus seguidores algunas reflexiones políticas.

