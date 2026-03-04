García Albiol prohíbe nuevos pisos turísticos en la tercera ciudad de Cataluña: "Esta medida no me gusta, pero el interés de la ciudad está por encima de mi ideología"

Xavier García Albiol es, sin duda, uno de los políticos más reconocidos de Cataluña. El que fuera líder del PP en toda la comunidad autónoma es el alcalde de Badalona y con un apoyo incontestable. En 2023 recuperó la alcaldía con una mayoría absoluta sobrada. Pese a ello, admite tener que tomar decisiones que no le gustan.

Lo ha reconocido él mismo en una entrevista en la Cadena SER. El alcalde de Badalona ha anunciado cortarle el grifo a los pisos turísticos en su municipio, Badalona, donde viven unos 230.000 vecinos y donde se contabilizan unas 300 viviendas de este tipo.

La medida decretada por el político del PP sigue un rumbo ya adelantado por las 'vecinas' Barcelona y Hospitalet de Llobregat. Su veto nace también de una moción presentada por toda la oposición (Guanyem, Comuns, ERC y PSC) en comunión con una plataforma ciudadana.

El 'veto', eso sí, será solo a las nuevas licencias. "La idea es que no se den más, pero las que hay se mantendrán porque no dan problemas", ha apuntado García Albiol en el programa Aquí Catalunya de SER Catalunya.

No es algo que el político catalán manejase en su agenda, pero "más allá de lo que pueda pensar conceptual o ideológicamente, está el interés de la ciudad", recalca. Por ello ve "razonable" que Badalona no se convierta en una "isla" donde se abra la puerta a los pisos turísticos.

Ni le gusta ni lo ha hablado con Núñez Feijóo, añade, por tratarse de una cuestión "estratégica" en la que debe primar el interés de la ciudad. Así, lo valora como "un paso que hay que dar" y que espera se apruebe definitivamente en abril o mayo y sin fecha de fin.

La decisión avalada por el PP amplifica enormemente el alcance de una prohibición en vigor desde 2014 que impedía la concesión de pisos turísticos en el frente marítimo y que limitaba la concesión en el resto de zonas a los edificios únicos.