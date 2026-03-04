Recuperan esta frase de Antonio Machado para resumir cómo está reaccionando España a la amenaza de Trump

La amenaza de Donald Trump "de cortar todo trato" con España a raíz de su negativa a que EEUU utilicen las bases militares de Rota y Morón a cuenta de los bombardeos que ejercieron, junto a Israel, en Irán, que ha provocado un gravísimo conflicto en Oriente Medio.

Pedro Sánchez se mantiene implacable: "No a la guerra". Una frase que el jefe del Ejecutivo central ha mantenido firme en su respuesta a Trump en una comparecencia institucional desde La Moncloa. Defiende que la "posición del Gobierno de España ante esta coyuntura es clara y consistente".

Y añade: "La misma que hemos mantenido en Ucrania y Gaza". Destaca el "no" a la "quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a la población civil". Y otro NO rotundo a asumir que el mundo "solo puede resolver sus problemas a base de bombas", pidiendo no repetir los errores del pasado.

La frase de Antonio Machado que lo dice todo

En las últimas horas se ha recuperado en redes sociales, como X, una frase de Antonio Machado, uno de los poetas más emblemáticos de la literatura española y pieza clave en la conocida Generación del 98.

En su obra La guerra, cuyo tema común entre todos sus textos es la muerte, en un contexto en el que recién había iniciado la guerra civil, se encuentra una carta a David Vigodsky de 1937.

En ella, tenía ya más de 60 años y le deja claro que son muchos años para un español, aunque decía encontrarse en el lado de la España "joven y sana", la que estaba frente a esas "fuerzas negras" a las que alude Vigodsky en su primera carta.

En ella hay una frase que el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, entre otros usuarios, ha destacado para resumir cómo está siendo la reacción de España en general a las amenazas de Trump. Dice lo siguiente:

"En España lo mejor es el pueblo. Por eso la heroica y abnegada defensa de Madrid, que ha asombrado al mundo, a mí me conmueve, pero no me sorprende. Siempre ha sido lo mismo. En los trances duros, los señoritos invocan la patria y la venden; el pueblo no la nombra siquiera, pero la compra con su sangre y la salva".

Y remata: "En España no hay modo de ser persona bien nacida sin amar al pueblo. La demofilia es entre nosotros un deber elementísimo de gratitud".